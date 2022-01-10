توفي الدكتور سلطان بن ماجد السبيعي، وكيل إمارة المنطقة الشرقية المساعد للشؤون التنموية سابقاً، وستقام الصلاة عليه -بإذن الله- في جامع الفرقان بالدمام، بعد صلاة عصر اليوم الاثنين، ويتلقى التعازي ابنه ماجد على الهاتف رقم: ٠٥٤٣٤٦٤٢٩٢
الدكتور "السبيعي" في ذمة الله
توفي الدكتور سلطان بن ماجد السبيعي، وكيل إمارة المنطقة الشرقية المساعد للشؤون التنموية سابقاً، وستقام الصلاة عليه -بإذن الله- في جامع الفرقان بالدمام، بعد صلاة عصر اليوم الاثنين، ويتلقى التعازي ابنه ماجد على الهاتف رقم: ٠٥٤٣٤٦٤٢٩٢
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الدكتور "السبيعي" في ذمة اللهصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-01-10
10 يناير 2022 - 7 جمادى الآخر 1443
02:36 PM
الدكتور "السبيعي" في ذمة الله
توفي الدكتور سلطان بن ماجد السبيعي، وكيل إمارة المنطقة الشرقية المساعد للشؤون التنموية سابقاً، وستقام الصلاة عليه -بإذن الله- في جامع الفرقان بالدمام، بعد صلاة عصر اليوم الاثنين، ويتلقى التعازي ابنه ماجد على الهاتف رقم: ٠٥٤٣٤٦٤٢٩٢
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