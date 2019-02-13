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مشروع المدينة الإعلامية يوقّع ٣ اتفاقيات جديدة في مجالات مختلفة

تنص على انتقال مقارّ جهات مختصة بصناعة الأفلام لمقرها بالحي الدبلوماسي

وقّع الدكتور فهد بن مشيط، الرئيس التنفيذي لمشروع المدينة الإعلامية، بداية الأسبوع الحالي، عدة اتفاقيات مع مجموعة من الجهات المحلية المختصة في مجال صناعة الأفلام وإنتاجها، وتطوير المجال الإبداعي لكتابة المحتوى، بالإضافة إلى مجال دعم رواد الأعمال، حيث تنص الاتفاقيات على انتقال المقارّ الرئيسية لتلك الجهات إلى المدينة الجديدة الواقعة في الحي الدبلوماسي بمدينة الرياض.

ومن هذه الاتفاقيات، تم التوقيع مع "تلفاز 11" ممثلة في رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي علاء فادان، وهي إحدى المؤسسات الرائدة في مجال الإنتاج الإعلامي الإبداعي.

كما تم التوقيع مع استديو "ميركوت" للأنميشين الرائد في مجال صناعة المحتوى والأنميشين في المملكة، وآخر أعماله فيلم "مسامير" الذي دخل في صناعة السينما مؤخراً، ممثلاً في الرئيس التنفيذي عبدالعزيز المزيني.

كما تم التوقيع مع الرئيس التنفيذي لـ"الثلث" المتحدة للاستثمار، منصور بخيت، والتي تعنى بالابتكار واستحداث الحلول المستقبلية لخدمة المجتمع الجديد ودعم رواد الأعمال.

وتضاف تلك الاتفاقيات إلى اتفاقيات سابقة وقّعها مؤخراً الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، رئيس مجلس إدارة المشروع مع شركات ومؤسسات عملاقة، بحجم "علي بابا" و"العربية" و"الحدث" و"MBC" و"المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق".

ويضم مشروع المدينة عدة قطاعات في مجال الثقافة والإعلام والتقنية، والتي ستكون كفيلة بإحداث تأثير اقتصادي واجتماعي واستثماري كبير بشكل مباشر على الصناعة الإبداعية المستقبلية؛ كالنشر، والبودكاست، والأفلام، ووسائل التواصل الاجتماعي، والإعلان الرقمي، والتعليم الرقمي، والواقع المعزز، وتطوير المحتوى، والتصوير، والتصميم، والأزياء، والصحف، والمجلات، والإذاعات، والمحطات التلفزيونية، وغيرها.

المدينة الإعلامية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مشروع المدينة الإعلامية يوقّع ٣ اتفاقيات جديدة في مجالات مختلفة
سبق

وقّع الدكتور فهد بن مشيط، الرئيس التنفيذي لمشروع المدينة الإعلامية، بداية الأسبوع الحالي، عدة اتفاقيات مع مجموعة من الجهات المحلية المختصة في مجال صناعة الأفلام وإنتاجها، وتطوير المجال الإبداعي لكتابة المحتوى، بالإضافة إلى مجال دعم رواد الأعمال، حيث تنص الاتفاقيات على انتقال المقارّ الرئيسية لتلك الجهات إلى المدينة الجديدة الواقعة في الحي الدبلوماسي بمدينة الرياض.

ومن هذه الاتفاقيات، تم التوقيع مع "تلفاز 11" ممثلة في رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي علاء فادان، وهي إحدى المؤسسات الرائدة في مجال الإنتاج الإعلامي الإبداعي.

كما تم التوقيع مع استديو "ميركوت" للأنميشين الرائد في مجال صناعة المحتوى والأنميشين في المملكة، وآخر أعماله فيلم "مسامير" الذي دخل في صناعة السينما مؤخراً، ممثلاً في الرئيس التنفيذي عبدالعزيز المزيني.

كما تم التوقيع مع الرئيس التنفيذي لـ"الثلث" المتحدة للاستثمار، منصور بخيت، والتي تعنى بالابتكار واستحداث الحلول المستقبلية لخدمة المجتمع الجديد ودعم رواد الأعمال.

وتضاف تلك الاتفاقيات إلى اتفاقيات سابقة وقّعها مؤخراً الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، رئيس مجلس إدارة المشروع مع شركات ومؤسسات عملاقة، بحجم "علي بابا" و"العربية" و"الحدث" و"MBC" و"المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق".

ويضم مشروع المدينة عدة قطاعات في مجال الثقافة والإعلام والتقنية، والتي ستكون كفيلة بإحداث تأثير اقتصادي واجتماعي واستثماري كبير بشكل مباشر على الصناعة الإبداعية المستقبلية؛ كالنشر، والبودكاست، والأفلام، ووسائل التواصل الاجتماعي، والإعلان الرقمي، والتعليم الرقمي، والواقع المعزز، وتطوير المحتوى، والتصوير، والتصميم، والأزياء، والصحف، والمجلات، والإذاعات، والمحطات التلفزيونية، وغيرها.

13 فبراير 2020 - 19 جمادى الآخر 1441
09:33 PM

مشروع المدينة الإعلامية يوقّع ٣ اتفاقيات جديدة في مجالات مختلفة

تنص على انتقال مقارّ جهات مختصة بصناعة الأفلام لمقرها بالحي الدبلوماسي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقّع الدكتور فهد بن مشيط، الرئيس التنفيذي لمشروع المدينة الإعلامية، بداية الأسبوع الحالي، عدة اتفاقيات مع مجموعة من الجهات المحلية المختصة في مجال صناعة الأفلام وإنتاجها، وتطوير المجال الإبداعي لكتابة المحتوى، بالإضافة إلى مجال دعم رواد الأعمال، حيث تنص الاتفاقيات على انتقال المقارّ الرئيسية لتلك الجهات إلى المدينة الجديدة الواقعة في الحي الدبلوماسي بمدينة الرياض.

ومن هذه الاتفاقيات، تم التوقيع مع "تلفاز 11" ممثلة في رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي علاء فادان، وهي إحدى المؤسسات الرائدة في مجال الإنتاج الإعلامي الإبداعي.

كما تم التوقيع مع استديو "ميركوت" للأنميشين الرائد في مجال صناعة المحتوى والأنميشين في المملكة، وآخر أعماله فيلم "مسامير" الذي دخل في صناعة السينما مؤخراً، ممثلاً في الرئيس التنفيذي عبدالعزيز المزيني.

كما تم التوقيع مع الرئيس التنفيذي لـ"الثلث" المتحدة للاستثمار، منصور بخيت، والتي تعنى بالابتكار واستحداث الحلول المستقبلية لخدمة المجتمع الجديد ودعم رواد الأعمال.

وتضاف تلك الاتفاقيات إلى اتفاقيات سابقة وقّعها مؤخراً الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، رئيس مجلس إدارة المشروع مع شركات ومؤسسات عملاقة، بحجم "علي بابا" و"العربية" و"الحدث" و"MBC" و"المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق".

ويضم مشروع المدينة عدة قطاعات في مجال الثقافة والإعلام والتقنية، والتي ستكون كفيلة بإحداث تأثير اقتصادي واجتماعي واستثماري كبير بشكل مباشر على الصناعة الإبداعية المستقبلية؛ كالنشر، والبودكاست، والأفلام، ووسائل التواصل الاجتماعي، والإعلان الرقمي، والتعليم الرقمي، والواقع المعزز، وتطوير المحتوى، والتصوير، والتصميم، والأزياء، والصحف، والمجلات، والإذاعات، والمحطات التلفزيونية، وغيرها.

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