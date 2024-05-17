النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

سلطنة عُمان تسجّل 157 إصابة جديدة بفيروس كورونا

"الصحة": 81 حالة من الحالات المسجّلة لمواطنين

سجّلت سلطنة عُمان 157 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، ليرتفع عدد الإصابات إلى 5186.

وأوضحت وزارة الصحة العُمانية، في بيان لها، اليوم، أن 81 حالة من الحالات المسجّلة لعُمانيين، و76 حالة لغير عُمانيين، فيما بلغ عدد الوفيات 22 حالة، مشيرةً إلى تماثل 1465 حالة للشفاء.

سلطنة عمان فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
سلطنة عُمان تسجّل 157 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

سجّلت سلطنة عُمان 157 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، ليرتفع عدد الإصابات إلى 5186.

وأوضحت وزارة الصحة العُمانية، في بيان لها، اليوم، أن 81 حالة من الحالات المسجّلة لعُمانيين، و76 حالة لغير عُمانيين، فيما بلغ عدد الوفيات 22 حالة، مشيرةً إلى تماثل 1465 حالة للشفاء.

17 مايو 2020 - 24 رمضان 1441
11:48 AM

سلطنة عُمان تسجّل 157 إصابة جديدة بفيروس كورونا

"الصحة": 81 حالة من الحالات المسجّلة لمواطنين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
229

سجّلت سلطنة عُمان 157 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، ليرتفع عدد الإصابات إلى 5186.

وأوضحت وزارة الصحة العُمانية، في بيان لها، اليوم، أن 81 حالة من الحالات المسجّلة لعُمانيين، و76 حالة لغير عُمانيين، فيما بلغ عدد الوفيات 22 حالة، مشيرةً إلى تماثل 1465 حالة للشفاء.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,290
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,372
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,522
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,382

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة