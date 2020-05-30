"كورونا" يتراجع في فرنسا .. الوفيات 57 والإصابات 14.380
حصيلة المتوفين بلغت 184.44
سجلت فرنسا اليوم (السبت)، 57 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا خلال، ليبقى معدل الوفيات اليومية دون 100 حالة لليوم العاشر على التوالي.
وبينت المديرية العامة للصحة أن عدد الأشخاص الذين دخلوا المستشفى والمرضى الذين أدخلوا إلى العناية المركزة انخفض مرة أخرى في غضون 24 ساعة، وفقاً لـ"روسيا اليوم".
وأضافت أن عدد المصابين في المستشفيات بلغ 14380 مقابل 14695 أمس، في حين أن المرضى الذين يعانون من إشكال حاد من "كورونا" ويحتاجون للمكوث في العناية المركزة انخفض من 1361 إلى 1325.
وذكرت المديرية أن عدد الوفيات في المستشفيات بلغ 18444 مقابل 18387 في أمس.
فيروس كورونا الجديد
فرنسا
"كورونا" يتراجع في فرنسا .. الوفيات 57 والإصابات 14.380
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-05-30
سجلت فرنسا اليوم (السبت)، 57 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا خلال، ليبقى معدل الوفيات اليومية دون 100 حالة لليوم العاشر على التوالي.
وبينت المديرية العامة للصحة أن عدد الأشخاص الذين دخلوا المستشفى والمرضى الذين أدخلوا إلى العناية المركزة انخفض مرة أخرى في غضون 24 ساعة، وفقاً لـ"روسيا اليوم".
وأضافت أن عدد المصابين في المستشفيات بلغ 14380 مقابل 14695 أمس، في حين أن المرضى الذين يعانون من إشكال حاد من "كورونا" ويحتاجون للمكوث في العناية المركزة انخفض من 1361 إلى 1325.
وذكرت المديرية أن عدد الوفيات في المستشفيات بلغ 18444 مقابل 18387 في أمس.
30 مايو 2020 - 7 شوّال 1441
09:09 PM
"كورونا" يتراجع في فرنسا .. الوفيات 57 والإصابات 14.380
حصيلة المتوفين بلغت 184.44
سجلت فرنسا اليوم (السبت)، 57 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا خلال، ليبقى معدل الوفيات اليومية دون 100 حالة لليوم العاشر على التوالي.
وبينت المديرية العامة للصحة أن عدد الأشخاص الذين دخلوا المستشفى والمرضى الذين أدخلوا إلى العناية المركزة انخفض مرة أخرى في غضون 24 ساعة، وفقاً لـ"روسيا اليوم".
وأضافت أن عدد المصابين في المستشفيات بلغ 14380 مقابل 14695 أمس، في حين أن المرضى الذين يعانون من إشكال حاد من "كورونا" ويحتاجون للمكوث في العناية المركزة انخفض من 1361 إلى 1325.
وذكرت المديرية أن عدد الوفيات في المستشفيات بلغ 18444 مقابل 18387 في أمس.