"كورونا" يتراجع في فرنسا .. الوفيات 57 والإصابات 14.380

حصيلة المتوفين بلغت 184.44

سجلت فرنسا اليوم (السبت)، 57 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا خلال، ليبقى معدل الوفيات اليومية دون 100 حالة لليوم العاشر على التوالي.

وبينت المديرية العامة للصحة أن عدد الأشخاص الذين دخلوا المستشفى والمرضى الذين أدخلوا إلى العناية المركزة انخفض مرة أخرى في غضون 24 ساعة، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

وأضافت أن عدد المصابين في المستشفيات بلغ 14380 مقابل 14695 أمس، في حين أن المرضى الذين يعانون من إشكال حاد من "كورونا" ويحتاجون للمكوث في العناية المركزة انخفض من 1361 إلى 1325.

وذكرت المديرية أن عدد الوفيات في المستشفيات بلغ 18444 مقابل 18387 في أمس.