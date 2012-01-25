تنبيه لـ"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتَي الحناكية والمهد

تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية.. تستمر حتى الساعة الخامسة مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس غداً بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظتَي الحناكية والمهد.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحاً وتستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.