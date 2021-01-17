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السودان تدين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مفخخة باتجاه المملكة

أكدت أن ذلك يمثل انتهاكًا لمبادئ القانون الدولي وتعكس بجلاء مدى خطرها

أدانت السودان بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران ثلاث طائرات مفخخة من دون طيار باتجاه المملكة العربية السعودية، اعترضتها قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وأوضحت وزارة الخارجية السودانية في بيان اليوم، أن استمرار هذه الهجمات تمثل انتهاكًا لمبادئ القانون الدولي وتعكس بجلاء مدى الخطر الذي تمثله ميليشيات الحوثي على الأمن الإقليمي، وعلى الجهود الدولية للوصول إلى حل سياسي في اليمن.

وأعربت السودان عن تضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب المملكة ضد كل التهديدات التي تطول أراضيها وتهدد سلامة مواطنيها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السودان تدين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مفخخة باتجاه المملكة
سبق

أدانت السودان بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران ثلاث طائرات مفخخة من دون طيار باتجاه المملكة العربية السعودية، اعترضتها قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وأوضحت وزارة الخارجية السودانية في بيان اليوم، أن استمرار هذه الهجمات تمثل انتهاكًا لمبادئ القانون الدولي وتعكس بجلاء مدى الخطر الذي تمثله ميليشيات الحوثي على الأمن الإقليمي، وعلى الجهود الدولية للوصول إلى حل سياسي في اليمن.

وأعربت السودان عن تضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب المملكة ضد كل التهديدات التي تطول أراضيها وتهدد سلامة مواطنيها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها.

17 يناير 2021 - 4 جمادى الآخر 1442
06:21 PM

السودان تدين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مفخخة باتجاه المملكة

أكدت أن ذلك يمثل انتهاكًا لمبادئ القانون الدولي وتعكس بجلاء مدى خطرها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أدانت السودان بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران ثلاث طائرات مفخخة من دون طيار باتجاه المملكة العربية السعودية، اعترضتها قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وأوضحت وزارة الخارجية السودانية في بيان اليوم، أن استمرار هذه الهجمات تمثل انتهاكًا لمبادئ القانون الدولي وتعكس بجلاء مدى الخطر الذي تمثله ميليشيات الحوثي على الأمن الإقليمي، وعلى الجهود الدولية للوصول إلى حل سياسي في اليمن.

وأعربت السودان عن تضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب المملكة ضد كل التهديدات التي تطول أراضيها وتهدد سلامة مواطنيها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها.

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