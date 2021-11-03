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"السديس" يدشِّن خطة تمكين المرأة بوكالة المسجد النبوي ويُثمِّن جهودها في نقل الصورة المشرقة

وقَّع اتفاقية بحثية ودشَّن مبادرة "الإعلامي الصغير"

دشَّن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبدالرحمن السديس، خلال زيارته الحالية للمدينة المنورة خطة تمكين المرأة بوكالة المسجد النبوي، بحضور قيادات الوكالة.

واشتملت الخطة على (20) برنامجًا ومبادرة ودراسة تطويرية في جوانب: (التعريف بالخدمات - التعاون الميداني - استقبال وخدمات خاصة - تطوير بيئة تقديم الخدمات - توفير أدلة استرشادية - خدمات رقمية وذكية - توفير أدوات وتجهيزات - التعاون مع جهات متخصصة – تنظيم زيارات خاصة – دراسات ومقترحات).

وركزت خطة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 2024م على تمكين الشباب والمرأة، وتفعيل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، والاهتمام بتنمية المكان والإنسان، والاهتمام بمكافحة الأوبئة، والمحافظة على سلامة زوار وقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي، والاهتمام بنشر الوسطية والاعتدال والتسامح.

وثمَّن الشيخ السديس للقطاع النسائي في وكالة المسجد النبوي الجهود العظيمة التي تقدمها الوكالة، وحرصهم على نقل الصورة المشرقة لجهود السعودية في خدمة المسجد النبوي وزواره، وتطوير منظومة الخدمات في الحرمين الشريفين لضمان الجودة والراحة للقاصدات والزائرات.

وبرعاية الأمير فيصل بن سلمان، أمير المدينة المنورة، وقَّع الشيخ السديس مذكرة تفاهم بين وكالة الرئاسة للمسجد النبوي ومركز بحوث ودراسات المدينة المنورة بهدف التعاون بينهما لعمل أبحاث وتطوير معرض عمارة المسجد النبوي.

ويسعى فريق الوكالة ومركز البحوث إلى تطوير المعرض، والاعتناء بالمعروضات التاريخية والأثرية والمعلومات المقدَّمة بغرض تطويرها، والمحافظة عليها، من معروضات ومخطوطات تخص المسجد النبوي وتاريخه.

وأكد الشيخ السديس أن مذكرة التفاهم ستفتح الآفاق لتقديم العمل المميَّز لتطوير الجهود البحثية والعلمية، وتقديم معلومات قيمة مفيدة لتاريخ مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وستُكسب الجهتين التطور والرقي في تقديم البحوث العلمية والتاريخية.

كما التقى الشيخ السديس منسوبي وكالة المسجد النبوي لتحفيزهم على المبادرات التطويرية والبرامج العملية الإبداعية، فضلاً عن استشعار المسؤولية بالعمل في المسجد النبوي، وتقديم الخدمة لزائريه.. وكرَّم عددًا من منسوبي وكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي لتميزهم خلال أداء أعمالهم، وأوصاهم بتبني معايير الجودة والإتقان، وتقديم الخدمات كافة لقاصدي المسجد النبوي على أكمل وجه.

كما دشَّن الشيخ السديس مبادرة "الإعلامي الصغير" التي أطلقتها الوكالة المساعدة للاتصال والشؤون الإعلامية لشؤون المسجد النبوي بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة. وحضر التدشين من جانب الوكالة مساعد الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور محمد بن أحمد الخضيري، ووكيل الرئيس العام للشؤون التنفيذية والميدانية عبدالعزيز بن علي الأيوبي، وعدد من منسوبي الوكالة.

وتكمن أهمية المبادرة فيما قد تثمره في المستقبل من خلال تهيئة إعلاميين ناشئين، وتأسيسهم تأسيسًا صحيحًا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"السديس" يدشِّن خطة تمكين المرأة بوكالة المسجد النبوي ويُثمِّن جهودها في نقل الصورة المشرقة
سبق

دشَّن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبدالرحمن السديس، خلال زيارته الحالية للمدينة المنورة خطة تمكين المرأة بوكالة المسجد النبوي، بحضور قيادات الوكالة.

واشتملت الخطة على (20) برنامجًا ومبادرة ودراسة تطويرية في جوانب: (التعريف بالخدمات - التعاون الميداني - استقبال وخدمات خاصة - تطوير بيئة تقديم الخدمات - توفير أدلة استرشادية - خدمات رقمية وذكية - توفير أدوات وتجهيزات - التعاون مع جهات متخصصة – تنظيم زيارات خاصة – دراسات ومقترحات).

وركزت خطة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 2024م على تمكين الشباب والمرأة، وتفعيل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، والاهتمام بتنمية المكان والإنسان، والاهتمام بمكافحة الأوبئة، والمحافظة على سلامة زوار وقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي، والاهتمام بنشر الوسطية والاعتدال والتسامح.

وثمَّن الشيخ السديس للقطاع النسائي في وكالة المسجد النبوي الجهود العظيمة التي تقدمها الوكالة، وحرصهم على نقل الصورة المشرقة لجهود السعودية في خدمة المسجد النبوي وزواره، وتطوير منظومة الخدمات في الحرمين الشريفين لضمان الجودة والراحة للقاصدات والزائرات.

وبرعاية الأمير فيصل بن سلمان، أمير المدينة المنورة، وقَّع الشيخ السديس مذكرة تفاهم بين وكالة الرئاسة للمسجد النبوي ومركز بحوث ودراسات المدينة المنورة بهدف التعاون بينهما لعمل أبحاث وتطوير معرض عمارة المسجد النبوي.

ويسعى فريق الوكالة ومركز البحوث إلى تطوير المعرض، والاعتناء بالمعروضات التاريخية والأثرية والمعلومات المقدَّمة بغرض تطويرها، والمحافظة عليها، من معروضات ومخطوطات تخص المسجد النبوي وتاريخه.

وأكد الشيخ السديس أن مذكرة التفاهم ستفتح الآفاق لتقديم العمل المميَّز لتطوير الجهود البحثية والعلمية، وتقديم معلومات قيمة مفيدة لتاريخ مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وستُكسب الجهتين التطور والرقي في تقديم البحوث العلمية والتاريخية.

كما التقى الشيخ السديس منسوبي وكالة المسجد النبوي لتحفيزهم على المبادرات التطويرية والبرامج العملية الإبداعية، فضلاً عن استشعار المسؤولية بالعمل في المسجد النبوي، وتقديم الخدمة لزائريه.. وكرَّم عددًا من منسوبي وكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي لتميزهم خلال أداء أعمالهم، وأوصاهم بتبني معايير الجودة والإتقان، وتقديم الخدمات كافة لقاصدي المسجد النبوي على أكمل وجه.

كما دشَّن الشيخ السديس مبادرة "الإعلامي الصغير" التي أطلقتها الوكالة المساعدة للاتصال والشؤون الإعلامية لشؤون المسجد النبوي بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة. وحضر التدشين من جانب الوكالة مساعد الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور محمد بن أحمد الخضيري، ووكيل الرئيس العام للشؤون التنفيذية والميدانية عبدالعزيز بن علي الأيوبي، وعدد من منسوبي الوكالة.

وتكمن أهمية المبادرة فيما قد تثمره في المستقبل من خلال تهيئة إعلاميين ناشئين، وتأسيسهم تأسيسًا صحيحًا.

03 نوفمبر 2021 - 28 ربيع الأول 1443
08:53 PM

"السديس" يدشِّن خطة تمكين المرأة بوكالة المسجد النبوي ويُثمِّن جهودها في نقل الصورة المشرقة

وقَّع اتفاقية بحثية ودشَّن مبادرة "الإعلامي الصغير"

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صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
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دشَّن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبدالرحمن السديس، خلال زيارته الحالية للمدينة المنورة خطة تمكين المرأة بوكالة المسجد النبوي، بحضور قيادات الوكالة.

واشتملت الخطة على (20) برنامجًا ومبادرة ودراسة تطويرية في جوانب: (التعريف بالخدمات - التعاون الميداني - استقبال وخدمات خاصة - تطوير بيئة تقديم الخدمات - توفير أدلة استرشادية - خدمات رقمية وذكية - توفير أدوات وتجهيزات - التعاون مع جهات متخصصة – تنظيم زيارات خاصة – دراسات ومقترحات).

وركزت خطة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 2024م على تمكين الشباب والمرأة، وتفعيل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، والاهتمام بتنمية المكان والإنسان، والاهتمام بمكافحة الأوبئة، والمحافظة على سلامة زوار وقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي، والاهتمام بنشر الوسطية والاعتدال والتسامح.

وثمَّن الشيخ السديس للقطاع النسائي في وكالة المسجد النبوي الجهود العظيمة التي تقدمها الوكالة، وحرصهم على نقل الصورة المشرقة لجهود السعودية في خدمة المسجد النبوي وزواره، وتطوير منظومة الخدمات في الحرمين الشريفين لضمان الجودة والراحة للقاصدات والزائرات.

وبرعاية الأمير فيصل بن سلمان، أمير المدينة المنورة، وقَّع الشيخ السديس مذكرة تفاهم بين وكالة الرئاسة للمسجد النبوي ومركز بحوث ودراسات المدينة المنورة بهدف التعاون بينهما لعمل أبحاث وتطوير معرض عمارة المسجد النبوي.

ويسعى فريق الوكالة ومركز البحوث إلى تطوير المعرض، والاعتناء بالمعروضات التاريخية والأثرية والمعلومات المقدَّمة بغرض تطويرها، والمحافظة عليها، من معروضات ومخطوطات تخص المسجد النبوي وتاريخه.

وأكد الشيخ السديس أن مذكرة التفاهم ستفتح الآفاق لتقديم العمل المميَّز لتطوير الجهود البحثية والعلمية، وتقديم معلومات قيمة مفيدة لتاريخ مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وستُكسب الجهتين التطور والرقي في تقديم البحوث العلمية والتاريخية.

كما التقى الشيخ السديس منسوبي وكالة المسجد النبوي لتحفيزهم على المبادرات التطويرية والبرامج العملية الإبداعية، فضلاً عن استشعار المسؤولية بالعمل في المسجد النبوي، وتقديم الخدمة لزائريه.. وكرَّم عددًا من منسوبي وكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي لتميزهم خلال أداء أعمالهم، وأوصاهم بتبني معايير الجودة والإتقان، وتقديم الخدمات كافة لقاصدي المسجد النبوي على أكمل وجه.

كما دشَّن الشيخ السديس مبادرة "الإعلامي الصغير" التي أطلقتها الوكالة المساعدة للاتصال والشؤون الإعلامية لشؤون المسجد النبوي بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة. وحضر التدشين من جانب الوكالة مساعد الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور محمد بن أحمد الخضيري، ووكيل الرئيس العام للشؤون التنفيذية والميدانية عبدالعزيز بن علي الأيوبي، وعدد من منسوبي الوكالة.

وتكمن أهمية المبادرة فيما قد تثمره في المستقبل من خلال تهيئة إعلاميين ناشئين، وتأسيسهم تأسيسًا صحيحًا.

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