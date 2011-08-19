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"ترامب" ينتقد "بايدن": لماذا لم تدمر ما تركته بأفغانستان؟ روسيا والصين هما المستفيدتان

الرئيس السابق قال على وقع انسحاب الولايات المتحدة: هذا "أمر مُخزٍ" بالنسبة لأمريكا

أعرب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، عن ثقته بأن روسيا والصين ستستفيدان من المعدات العسكرية الأمريكية المتروكة في أفغانستان.

وانتقد "ترامب" الرئيس جو بايدن؛ لعدم قيام القوات الأمريكية بسحب أو تدمير النماذج المتقدمة من الأسلحة والمعدات العسكرية، التي وقعت في أيدي "طالبان"؛ وفق "روسيا اليوم".

وقال في حديث لقناة "نيوزماكس تي في": "لديهم الآن مروحيات "بلاك هوك"، ودبابات قتالية، أفضل الدبابات في العالم. وستستفيد منها روسيا والصين اللتان ستقومان باستنساخها".

وأضاف: "أنا متأكد أنهم سيزودون بها جميع خصوم الولايات المتحدة، لينظموا إنتاج النسخ الرخيصة منها"؛ مضيفًا أن هذا "أمر مُخزٍ" بالنسبة لأمريكا.

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"ترامب" ينتقد "بايدن": لماذا لم تدمر ما تركته بأفغانستان؟ روسيا والصين هما المستفيدتان
سبق

أعرب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، عن ثقته بأن روسيا والصين ستستفيدان من المعدات العسكرية الأمريكية المتروكة في أفغانستان.

وانتقد "ترامب" الرئيس جو بايدن؛ لعدم قيام القوات الأمريكية بسحب أو تدمير النماذج المتقدمة من الأسلحة والمعدات العسكرية، التي وقعت في أيدي "طالبان"؛ وفق "روسيا اليوم".

وقال في حديث لقناة "نيوزماكس تي في": "لديهم الآن مروحيات "بلاك هوك"، ودبابات قتالية، أفضل الدبابات في العالم. وستستفيد منها روسيا والصين اللتان ستقومان باستنساخها".

وأضاف: "أنا متأكد أنهم سيزودون بها جميع خصوم الولايات المتحدة، لينظموا إنتاج النسخ الرخيصة منها"؛ مضيفًا أن هذا "أمر مُخزٍ" بالنسبة لأمريكا.

19 أغسطس 2021 - 11 محرّم 1443
09:00 AM

"ترامب" ينتقد "بايدن": لماذا لم تدمر ما تركته بأفغانستان؟ روسيا والصين هما المستفيدتان

الرئيس السابق قال على وقع انسحاب الولايات المتحدة: هذا "أمر مُخزٍ" بالنسبة لأمريكا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعرب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، عن ثقته بأن روسيا والصين ستستفيدان من المعدات العسكرية الأمريكية المتروكة في أفغانستان.

وانتقد "ترامب" الرئيس جو بايدن؛ لعدم قيام القوات الأمريكية بسحب أو تدمير النماذج المتقدمة من الأسلحة والمعدات العسكرية، التي وقعت في أيدي "طالبان"؛ وفق "روسيا اليوم".

وقال في حديث لقناة "نيوزماكس تي في": "لديهم الآن مروحيات "بلاك هوك"، ودبابات قتالية، أفضل الدبابات في العالم. وستستفيد منها روسيا والصين اللتان ستقومان باستنساخها".

وأضاف: "أنا متأكد أنهم سيزودون بها جميع خصوم الولايات المتحدة، لينظموا إنتاج النسخ الرخيصة منها"؛ مضيفًا أن هذا "أمر مُخزٍ" بالنسبة لأمريكا.

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