رصدت "سبق" إقبال الزوار برفقة عائلاتهم أثناء هطول الأمطار والاستمتاع بالأجواء الممطرة الرائعة والمناظر الجميلة حيث يظهر معظم أجزاء المدينة المنورة. حيث عبر عدد من زوار الحديقة لـ "سبق" عن فرحتهم على افتتاح الحديقة أمام الزوار منذ أكثر من 18 عاما على تاسيس الحديقة ولأول مرة يصعد الزوار إلى القلعة ويوثقون اللقطات الجميلة والرائعة وسط زخات المطر من الجزء المطل من جبل أحد وتبادل الزوار اللقطات الجميلة عبر التواصل الاجتماعي . يشار إلى أن أمانة المدينة المنورة كانت قد قامت بإنشاء الحديقة منذ أكثر من 18 عاما كما قامت بترميم القلعة القديمة في سفح جبل أحد .

شاهد.. "حديقة القلعة" بجبل أحد تفتح أبوابها للزوار خالد الشاماني يوسف سفر سبق 2018-02-24 فتحت حديقة القلعة الواقعة في جبل أحد بالمدينة المنورة أبوابها أمام الزوار. رصدت "سبق" إقبال الزوار برفقة عائلاتهم أثناء هطول الأمطار والاستمتاع بالأجواء الممطرة الرائعة والمناظر الجميلة حيث يظهر معظم أجزاء المدينة المنورة.



حيث عبر عدد من زوار الحديقة لـ "سبق" عن فرحتهم على افتتاح الحديقة أمام الزوار منذ أكثر من 18 عاما على تاسيس الحديقة ولأول مرة يصعد الزوار إلى القلعة ويوثقون اللقطات الجميلة والرائعة وسط زخات المطر من الجزء المطل من جبل أحد وتبادل الزوار اللقطات الجميلة عبر التواصل الاجتماعي .



يشار إلى أن أمانة المدينة المنورة كانت قد قامت بإنشاء الحديقة منذ أكثر من 18 عاما كما قامت بترميم القلعة القديمة في سفح جبل أحد .

24 فبراير 2018 - 8 جمادى الآخر 1439 08:46 PM

شاهد.. "حديقة القلعة" بجبل أحد تفتح أبوابها للزوار لأول مرة منذ أكثر من 18 عاماً





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فتحت حديقة القلعة الواقعة في جبل أحد بالمدينة المنورة أبوابها أمام الزوار.

رصدت "سبق" إقبال الزوار برفقة عائلاتهم أثناء هطول الأمطار والاستمتاع بالأجواء الممطرة الرائعة والمناظر الجميلة حيث يظهر معظم أجزاء المدينة المنورة.



حيث عبر عدد من زوار الحديقة لـ "سبق" عن فرحتهم على افتتاح الحديقة أمام الزوار منذ أكثر من 18 عاما على تاسيس الحديقة ولأول مرة يصعد الزوار إلى القلعة ويوثقون اللقطات الجميلة والرائعة وسط زخات المطر من الجزء المطل من جبل أحد وتبادل الزوار اللقطات الجميلة عبر التواصل الاجتماعي .



يشار إلى أن أمانة المدينة المنورة كانت قد قامت بإنشاء الحديقة منذ أكثر من 18 عاما كما قامت بترميم القلعة القديمة في سفح جبل أحد .