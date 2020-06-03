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المملكة تدين وتستنكر بشدة تفجيرًا استهدف مسجدًا في كابول وأوقع قتلى وجرحى

"الخارجية" قدَّمت العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية أفغانستان حكومة وشعبًا

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للتفجير الذي استهدف مسجدًا في العاصمة الأفغانية كابول، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وقدمت الوزارة العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية أفغانستان الإسلامية حكومةً وشعبًا، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل، وبأن يسود الأمن والاستقرار ربوع أفغانستان الشقيقة، مجددة التشديد على موقف المملكة الرافض لكل أشكال العنف والتطرف والإرهاب.

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المملكة تدين وتستنكر بشدة تفجيرًا استهدف مسجدًا في كابول وأوقع قتلى وجرحى
سبق

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للتفجير الذي استهدف مسجدًا في العاصمة الأفغانية كابول، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وقدمت الوزارة العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية أفغانستان الإسلامية حكومةً وشعبًا، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل، وبأن يسود الأمن والاستقرار ربوع أفغانستان الشقيقة، مجددة التشديد على موقف المملكة الرافض لكل أشكال العنف والتطرف والإرهاب.

03 يونيو 2020 - 11 شوّال 1441
11:01 PM
اخر تعديل
04 يونيو 2020 - 12 شوّال 1441
12:31 AM

المملكة تدين وتستنكر بشدة تفجيرًا استهدف مسجدًا في كابول وأوقع قتلى وجرحى

"الخارجية" قدَّمت العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية أفغانستان حكومة وشعبًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
875

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للتفجير الذي استهدف مسجدًا في العاصمة الأفغانية كابول، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وقدمت الوزارة العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية أفغانستان الإسلامية حكومةً وشعبًا، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل، وبأن يسود الأمن والاستقرار ربوع أفغانستان الشقيقة، مجددة التشديد على موقف المملكة الرافض لكل أشكال العنف والتطرف والإرهاب.

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