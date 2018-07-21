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"الجبير" يستعرض العلاقات الثنائية مع سفير نيبال لدى المملكة

بحثا عدداً من الموضوعات خلال لقاء عُقِد في الرياض اليوم

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بديوان الوزارة في الرياض اليوم، سفير نيبال الديمقراطية الاتحادية لدى المملكة الدكتور ماهيندا براساد سنغ راجبوت.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الجبير" يستعرض العلاقات الثنائية مع سفير نيبال لدى المملكة
سبق

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بديوان الوزارة في الرياض اليوم، سفير نيبال الديمقراطية الاتحادية لدى المملكة الدكتور ماهيندا براساد سنغ راجبوت.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

21 يوليو 2019 - 18 ذو القعدة 1440
05:23 PM

"الجبير" يستعرض العلاقات الثنائية مع سفير نيبال لدى المملكة

بحثا عدداً من الموضوعات خلال لقاء عُقِد في الرياض اليوم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بديوان الوزارة في الرياض اليوم، سفير نيبال الديمقراطية الاتحادية لدى المملكة الدكتور ماهيندا براساد سنغ راجبوت.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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