رسمياً.. توتنهام يعلن إقالة مورينيو وطاقمه التدريبي

تولى تدريب الفريق في 2019 ويمتد عقده حتى 2023

أعلن توتنهام هوتسبير الإنجليزي، الإثنين، إقالة المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو من منصبه.

وقال توتنهام في بيان: "يمكن للنادي أن يعلن إعفاء جوزيه مورينيو، وطاقمه التدريبي: جواو ساكرامنتو، ونونو سانتوس، وكارلوس لالين، وجوفاني تشيرا، من مهامهم".

وكان مورينيو قد تولى تدريب توتنهام في نوفمبر 2019، ويمتد عقده مع النادي حتى نهاية موسم 2022 - 2023.

ويحتل توتنهام حالياً المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وبات من المحتمل بقوة أن يفشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وكانت علاقة مورينيو بعدد من اللاعبين متوترة، كعادته التدريبية الطويلة.

وتعادل توتنهام بنتيجة 2 - 2 مع إيفرتون، الجمعة، ليبتعد بفارق 5 نقاط عن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

ولدى توتنهام مباراة مهمة أمام مانشستر سيتي في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، الأحد، على ملعب ويمبلي.

وكان توتنهام ضمن 12 نادياً أوروبياً أعلنت الأحد إطلاق دوري السوبر الأوروبي الجديد.

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تليغراف: إدارة الفريق ستعلن الأمر رسمياً اليوم

أنباء عن إقالة جوزيه مورينيو من تدريب توتنهام

كشفت مواقع رياضة عالمية أن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي اتخذ قراراً بإقالة البرتغالي جوزيه مورينيو من تدريب الفريق، بعد تذبذب نتائج الفريق في الفترة الماضية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة ”تليغراف“ البريطانية، فإن إدارة توتنهام تعتزم الإعلان الرسمي عن إقالة المدرب البرتغالي اليوم.

وتردد في الآونة الأخيرة أنباء عن اعتزام الإدارة في النادي الاستغناء عن المدير الفني السابق لناديي ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي على خلفية اهتزاز النتيجة والأداء.

ويعاني توتنهام على جميع المستويات هذا الموسم، حيث اهتزت نتائجه بشكل كبير في الدوري الإنجليزي بالخسارة مؤخراً 3/1 أمام مانشستر يونايتد، وخروجه من دور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي.

ويحتل توتنهام المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 50 نقطة، حيث خسر في 10 مباريات، وتعادل في 8 وفاز في 14 من 32 جولة خاضها ضمن منافسات البريميرليغ.