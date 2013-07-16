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فيديو سقوط مروع لإحدى ألعاب الملاهي.. انفصل الذراع وهوَت بالعشرات

تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي من منتزه بالفاتيكا الترفيهي في مدينة هندية

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثّق لحظة سقوط إحدى ألعاب الملاهي بمنتزه بالفاتيكا الترفيهي في مدينة أحمد آباد الهندية.

ووفق ما نشرته اليوم وكالة "سبوتنيك"، يُظهر مقطع الفيديو اللعبة وهي تدور حاملة العشرات، وفجأة ينفصل الذراع المعدني، وتهوي على الأرض، ليهرع الجميع لنجدة المصابين.

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فيديو سقوط مروع لإحدى ألعاب الملاهي.. انفصل الذراع وهوَت بالعشرات
سبق

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثّق لحظة سقوط إحدى ألعاب الملاهي بمنتزه بالفاتيكا الترفيهي في مدينة أحمد آباد الهندية.

ووفق ما نشرته اليوم وكالة "سبوتنيك"، يُظهر مقطع الفيديو اللعبة وهي تدور حاملة العشرات، وفجأة ينفصل الذراع المعدني، وتهوي على الأرض، ليهرع الجميع لنجدة المصابين.

16 يوليو 2019 - 13 ذو القعدة 1440
01:29 PM

فيديو سقوط مروع لإحدى ألعاب الملاهي.. انفصل الذراع وهوَت بالعشرات

تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي من منتزه بالفاتيكا الترفيهي في مدينة هندية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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15,849

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثّق لحظة سقوط إحدى ألعاب الملاهي بمنتزه بالفاتيكا الترفيهي في مدينة أحمد آباد الهندية.

ووفق ما نشرته اليوم وكالة "سبوتنيك"، يُظهر مقطع الفيديو اللعبة وهي تدور حاملة العشرات، وفجأة ينفصل الذراع المعدني، وتهوي على الأرض، ليهرع الجميع لنجدة المصابين.

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