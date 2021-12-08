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في قضية "العتيبي".. الدبلوماسية السعودية أحبطت حفلات الصخب وتسييس الخطأ بالإعلام "المتحيز"

على الإدارة الفرنسية مسؤولية الاعتذار له والاعتراف بحجم الضرر الواقع عليه

أسهمت الدبلوماسية السعودية في إخلاء سبيل المواطن السعودي خالد العتيبي إثر احتجازه من قِبل السلطات الفرنسية دون تهم واضحة، وبمزاعم باطلة، ألغاها البيان السعودي الصادر أمس.

الاشتباه، أو ما وراء احتجاز مواطن سعودي بريء لم يكن مدانًا بالأساس، حمل جملة أسئلة حائرة، عجزت عن تفسير الحدث. والأكثر غرابة سرعة تسريب الخبر، وتلقف الحسابات المعادية للمملكة، واصطياد الموضوع، ضمن حملات الاستهداف الممنهجة التي تتبناها هذه الشبكات الإلكترونية أو الإعلامية.

لا يكفي الإفراج عن المواطن لتجميل الموقف الفرنسي؛ فالضرر المعنوي والنفسي قد لحق به، وعلى الإدارة الفرنسية مسؤولية الاعتذار له، والاعتراف بحجم الضرر؛ فلا يمكن لسلطات المطارات احتجاز الأفراد الزائرين دون تثبُّت واضح. وأعقب ذلك تعمُّد نشر الخبر في الإعلام؛ وهنا المسؤولية تتضاعف أمام مسؤولي أجهزة الضبط والإعلام الفرنسي؛ فقد لطخ اسمه وزُجَّ في غفلة خطأ المسؤولين، الذين تداركوه، وأفرجوا عن المواطن بعد مطالبات سعودية، استنكرت هذا التصرف الذي يعد مساسًا وانتهاكًا لكرامة مواطن دخل بطريقة سليمة.

الدبلوماسية السعودية التي حسمت الموقف سريعًا، وكانت لها كلمة الفصل بعد خروج المواطن طليقًا متمتعًا بحقوقه، تعكس حرص القيادة السعودية على سلامة وأمان المواطنين في الخارج، وكفالة حقوقهم القانونية أثناء تنقلهم في العواصم العالمية. هذا التدخل الفوري أحبط حفلات الردح وتسييس هذا الخطأ؛ فتداعت حسابات الزور لاستثماره في إطار خطة التصيد؛ فتحولت هذه الحفلة الإعلامية الصاخبة لمأتم على فشلها.

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في قضية "العتيبي".. الدبلوماسية السعودية أحبطت حفلات الصخب وتسييس الخطأ بالإعلام "المتحيز"
سبق

أسهمت الدبلوماسية السعودية في إخلاء سبيل المواطن السعودي خالد العتيبي إثر احتجازه من قِبل السلطات الفرنسية دون تهم واضحة، وبمزاعم باطلة، ألغاها البيان السعودي الصادر أمس.

الاشتباه، أو ما وراء احتجاز مواطن سعودي بريء لم يكن مدانًا بالأساس، حمل جملة أسئلة حائرة، عجزت عن تفسير الحدث. والأكثر غرابة سرعة تسريب الخبر، وتلقف الحسابات المعادية للمملكة، واصطياد الموضوع، ضمن حملات الاستهداف الممنهجة التي تتبناها هذه الشبكات الإلكترونية أو الإعلامية.

لا يكفي الإفراج عن المواطن لتجميل الموقف الفرنسي؛ فالضرر المعنوي والنفسي قد لحق به، وعلى الإدارة الفرنسية مسؤولية الاعتذار له، والاعتراف بحجم الضرر؛ فلا يمكن لسلطات المطارات احتجاز الأفراد الزائرين دون تثبُّت واضح. وأعقب ذلك تعمُّد نشر الخبر في الإعلام؛ وهنا المسؤولية تتضاعف أمام مسؤولي أجهزة الضبط والإعلام الفرنسي؛ فقد لطخ اسمه وزُجَّ في غفلة خطأ المسؤولين، الذين تداركوه، وأفرجوا عن المواطن بعد مطالبات سعودية، استنكرت هذا التصرف الذي يعد مساسًا وانتهاكًا لكرامة مواطن دخل بطريقة سليمة.

الدبلوماسية السعودية التي حسمت الموقف سريعًا، وكانت لها كلمة الفصل بعد خروج المواطن طليقًا متمتعًا بحقوقه، تعكس حرص القيادة السعودية على سلامة وأمان المواطنين في الخارج، وكفالة حقوقهم القانونية أثناء تنقلهم في العواصم العالمية. هذا التدخل الفوري أحبط حفلات الردح وتسييس هذا الخطأ؛ فتداعت حسابات الزور لاستثماره في إطار خطة التصيد؛ فتحولت هذه الحفلة الإعلامية الصاخبة لمأتم على فشلها.

08 ديسمبر 2021 - 4 جمادى الأول 1443
09:50 PM

في قضية "العتيبي".. الدبلوماسية السعودية أحبطت حفلات الصخب وتسييس الخطأ بالإعلام "المتحيز"

على الإدارة الفرنسية مسؤولية الاعتذار له والاعتراف بحجم الضرر الواقع عليه

A A A
بدر العتيبي - الرياض
4
5,937

أسهمت الدبلوماسية السعودية في إخلاء سبيل المواطن السعودي خالد العتيبي إثر احتجازه من قِبل السلطات الفرنسية دون تهم واضحة، وبمزاعم باطلة، ألغاها البيان السعودي الصادر أمس.

الاشتباه، أو ما وراء احتجاز مواطن سعودي بريء لم يكن مدانًا بالأساس، حمل جملة أسئلة حائرة، عجزت عن تفسير الحدث. والأكثر غرابة سرعة تسريب الخبر، وتلقف الحسابات المعادية للمملكة، واصطياد الموضوع، ضمن حملات الاستهداف الممنهجة التي تتبناها هذه الشبكات الإلكترونية أو الإعلامية.

لا يكفي الإفراج عن المواطن لتجميل الموقف الفرنسي؛ فالضرر المعنوي والنفسي قد لحق به، وعلى الإدارة الفرنسية مسؤولية الاعتذار له، والاعتراف بحجم الضرر؛ فلا يمكن لسلطات المطارات احتجاز الأفراد الزائرين دون تثبُّت واضح. وأعقب ذلك تعمُّد نشر الخبر في الإعلام؛ وهنا المسؤولية تتضاعف أمام مسؤولي أجهزة الضبط والإعلام الفرنسي؛ فقد لطخ اسمه وزُجَّ في غفلة خطأ المسؤولين، الذين تداركوه، وأفرجوا عن المواطن بعد مطالبات سعودية، استنكرت هذا التصرف الذي يعد مساسًا وانتهاكًا لكرامة مواطن دخل بطريقة سليمة.

الدبلوماسية السعودية التي حسمت الموقف سريعًا، وكانت لها كلمة الفصل بعد خروج المواطن طليقًا متمتعًا بحقوقه، تعكس حرص القيادة السعودية على سلامة وأمان المواطنين في الخارج، وكفالة حقوقهم القانونية أثناء تنقلهم في العواصم العالمية. هذا التدخل الفوري أحبط حفلات الردح وتسييس هذا الخطأ؛ فتداعت حسابات الزور لاستثماره في إطار خطة التصيد؛ فتحولت هذه الحفلة الإعلامية الصاخبة لمأتم على فشلها.

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