رغم محاولات التأجيج.. الجماهير النصراوية تقف وتصفق للشلهوب أثناء الإحماء

في مشهد أثار إعجاب الجميع قبل انطلاق الديربي المرتقب بين الهلال والنصر

في مشهد أثار الإعجاب بادر الجمهور النصراوي، وأثناء خروج لاعب نادي الهلال محمد الشلهوب من الإحماء بالوقوف والتصفيق له ومبادلته التحية. جاء ذلك رغم محاولة التأجيج من قبل العديد من المعرفات قبل أيام من انطلاق الديربي.

وامتلأت جنبات ملعب استاد الملك فهد الدولي بالرياض بجماهير فريقي النصر والهلال استعداداً للمواجهة المرتقبة بينهما عند الثامنة وأربعين دقيقة من مساء اليوم ضمن الجولة 25 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتوافدت الجماهير منذ عصر اليوم حيث تم فتح بوابات الدخول عند الساعة الرابعة عصراً.

ويدخل الهلال اللقاء اليوم وهو متصدر لجدول سلم ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 57 نقطة وبفارق نقطتين فقط عن النصر "الوصيف" وذلك قبل 6 جولات فقط من نهاية المسابقة.