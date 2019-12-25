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نجاة مقيم من الدهس في شارعٍ مُظلم تُجدد مطالب أهالي المظيلف بطرق آمنة للمشي

الوافد المصاب تم نقله للمستشفى العام عن طريق الهلال الأحمر لتلقي العلاج

نجا مقيم من الدهس تحت عجلات سيارة كانت تسير بسرعة كبيرة بأحد الطرق المظلمة بمركز المظيلف "طريق المسلخ- العقدة" شمال محافظة القنفذة، مساء أمس.

وقالت مصادر: الوافد المصاب تم نقله لمستشفى المظيلف العام عن طريق الهلال الأحمر؛ لتلقي العلاج اللازم.. وبحسب المعلومات؛ فإن المقيم كان يمارس رياضة المشي، قبل أن تفاجئه سيارة وتنحرف نحوه وتدهسه، لينجو بعناية الله تعالى بحياته.

وطالَبَ عدد من الأهالي في مركز المظيلف، البلدية بتخصيص أماكن آمنة لممارسة رياضة المشي؛ بحيث تكون بعيدة عن الشوارع الداخلية والخارجية التي تزدحم بالسيارات، مع تزويدها بالخدمات مثل الإنارة ومقاعد للجلوس؛ وذلك حفاظًا على أرواحهم من التعرض لحوادث الدهس.

ويضطر معظم الأهالي لممارسة رياضة المشي بالقرب من الشوارع العامة، وفي الأحياء السكنية المظلمة؛ مما قد يُعرضهم لحوادث دهس المركبات المسرعة، التي لا ينتبه قائدوها للأشخاص الذين يمشون في الطرق.

وتشهد الطرق الداخلية المُظلمة في المظيلف، حركةً كبيرة لممارسي رياضة المشي الذين لا يجدون أماكن بديلة لممارسة رياضتهم المحببة.

تجدر الإشارة إلى أن مركز المظيلف شَهِد الشهر المنصرم، حادثةَ مصرع مواطن ستيني كان يمارس رياضة المشي؛ ولكنه قضى دهسًا تحت عجلات سيارة مسرعة.

المظيلف نجاة مقيم من الدهس محافظة القنفذة

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

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نجاة مقيم من الدهس في شارعٍ مُظلم تُجدد مطالب أهالي المظيلف بطرق آمنة للمشي
سبق

نجا مقيم من الدهس تحت عجلات سيارة كانت تسير بسرعة كبيرة بأحد الطرق المظلمة بمركز المظيلف "طريق المسلخ- العقدة" شمال محافظة القنفذة، مساء أمس.

وقالت مصادر: الوافد المصاب تم نقله لمستشفى المظيلف العام عن طريق الهلال الأحمر؛ لتلقي العلاج اللازم.. وبحسب المعلومات؛ فإن المقيم كان يمارس رياضة المشي، قبل أن تفاجئه سيارة وتنحرف نحوه وتدهسه، لينجو بعناية الله تعالى بحياته.

وطالَبَ عدد من الأهالي في مركز المظيلف، البلدية بتخصيص أماكن آمنة لممارسة رياضة المشي؛ بحيث تكون بعيدة عن الشوارع الداخلية والخارجية التي تزدحم بالسيارات، مع تزويدها بالخدمات مثل الإنارة ومقاعد للجلوس؛ وذلك حفاظًا على أرواحهم من التعرض لحوادث الدهس.

ويضطر معظم الأهالي لممارسة رياضة المشي بالقرب من الشوارع العامة، وفي الأحياء السكنية المظلمة؛ مما قد يُعرضهم لحوادث دهس المركبات المسرعة، التي لا ينتبه قائدوها للأشخاص الذين يمشون في الطرق.

وتشهد الطرق الداخلية المُظلمة في المظيلف، حركةً كبيرة لممارسي رياضة المشي الذين لا يجدون أماكن بديلة لممارسة رياضتهم المحببة.

تجدر الإشارة إلى أن مركز المظيلف شَهِد الشهر المنصرم، حادثةَ مصرع مواطن ستيني كان يمارس رياضة المشي؛ ولكنه قضى دهسًا تحت عجلات سيارة مسرعة.

25 ديسمبر 2019 - 28 ربيع الآخر 1441
01:58 PM

نجاة مقيم من الدهس في شارعٍ مُظلم تُجدد مطالب أهالي المظيلف بطرق آمنة للمشي

الوافد المصاب تم نقله للمستشفى العام عن طريق الهلال الأحمر لتلقي العلاج

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علي السحاري - القنفذة
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نجا مقيم من الدهس تحت عجلات سيارة كانت تسير بسرعة كبيرة بأحد الطرق المظلمة بمركز المظيلف "طريق المسلخ- العقدة" شمال محافظة القنفذة، مساء أمس.

وقالت مصادر: الوافد المصاب تم نقله لمستشفى المظيلف العام عن طريق الهلال الأحمر؛ لتلقي العلاج اللازم.. وبحسب المعلومات؛ فإن المقيم كان يمارس رياضة المشي، قبل أن تفاجئه سيارة وتنحرف نحوه وتدهسه، لينجو بعناية الله تعالى بحياته.

وطالَبَ عدد من الأهالي في مركز المظيلف، البلدية بتخصيص أماكن آمنة لممارسة رياضة المشي؛ بحيث تكون بعيدة عن الشوارع الداخلية والخارجية التي تزدحم بالسيارات، مع تزويدها بالخدمات مثل الإنارة ومقاعد للجلوس؛ وذلك حفاظًا على أرواحهم من التعرض لحوادث الدهس.

ويضطر معظم الأهالي لممارسة رياضة المشي بالقرب من الشوارع العامة، وفي الأحياء السكنية المظلمة؛ مما قد يُعرضهم لحوادث دهس المركبات المسرعة، التي لا ينتبه قائدوها للأشخاص الذين يمشون في الطرق.

وتشهد الطرق الداخلية المُظلمة في المظيلف، حركةً كبيرة لممارسي رياضة المشي الذين لا يجدون أماكن بديلة لممارسة رياضتهم المحببة.

تجدر الإشارة إلى أن مركز المظيلف شَهِد الشهر المنصرم، حادثةَ مصرع مواطن ستيني كان يمارس رياضة المشي؛ ولكنه قضى دهسًا تحت عجلات سيارة مسرعة.

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