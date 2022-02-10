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ألف متطوع ومتطوعة يشاركون في زراعة أكثر من 6 آلاف متر مربع في مكة المكرمة

امتداداً لعمليات التشجير وزراعة النباتات التي تقوم بها الأمانة لزيادة المسطحات الخضراء

نفّذت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في وكالة الدعم والمساعدة، وبالتعاون مع إدارة الحدائق والتجميل وفريق لنغرسها التطوعي مبادرات تطوعية تتمثل في زراعة نباتات وحوليات في مواقع متفرقة من مكة المكرمة.


وأوضحت الأمانة أن هذه المبادرة جاءت امتداداً لعمليات التشجير وزراعة النباتات التي تقوم بها؛ لزيادة المسطحات الخضراء وتحسين البيئة من خلال تكثيف زراعة النباتات بمختلف أنواعها، وزراعة الزهور على امتداد الأرصفة والحدائق العامة، مشيرة إلى زراعة 60 ألف نبتة على مساحة إجمالية 6430 م2، بمشاركة 1000 متطوع ومتطوعة مسجلين 2000 ساعة تطوعية.


وأكدت الأمانة سعيها الدائم لتهيئة الحدائق والمتنزهات والميادين لمرتاديها من الأهالي والزوار، والعمل على زيادة المسطحات الخضراء؛ تحقيقاً لمستهدفات برنامج جودة الحياة وتحسين المشهد البصري في العاصمة المقدسة.

أمانة العاصمة المقدسة مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ألف متطوع ومتطوعة يشاركون في زراعة أكثر من 6 آلاف متر مربع في مكة المكرمة
سبق

نفّذت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في وكالة الدعم والمساعدة، وبالتعاون مع إدارة الحدائق والتجميل وفريق لنغرسها التطوعي مبادرات تطوعية تتمثل في زراعة نباتات وحوليات في مواقع متفرقة من مكة المكرمة.


وأوضحت الأمانة أن هذه المبادرة جاءت امتداداً لعمليات التشجير وزراعة النباتات التي تقوم بها؛ لزيادة المسطحات الخضراء وتحسين البيئة من خلال تكثيف زراعة النباتات بمختلف أنواعها، وزراعة الزهور على امتداد الأرصفة والحدائق العامة، مشيرة إلى زراعة 60 ألف نبتة على مساحة إجمالية 6430 م2، بمشاركة 1000 متطوع ومتطوعة مسجلين 2000 ساعة تطوعية.


وأكدت الأمانة سعيها الدائم لتهيئة الحدائق والمتنزهات والميادين لمرتاديها من الأهالي والزوار، والعمل على زيادة المسطحات الخضراء؛ تحقيقاً لمستهدفات برنامج جودة الحياة وتحسين المشهد البصري في العاصمة المقدسة.

10 فبراير 2022 - 9 رجب 1443
10:32 AM

ألف متطوع ومتطوعة يشاركون في زراعة أكثر من 6 آلاف متر مربع في مكة المكرمة

امتداداً لعمليات التشجير وزراعة النباتات التي تقوم بها الأمانة لزيادة المسطحات الخضراء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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نفّذت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في وكالة الدعم والمساعدة، وبالتعاون مع إدارة الحدائق والتجميل وفريق لنغرسها التطوعي مبادرات تطوعية تتمثل في زراعة نباتات وحوليات في مواقع متفرقة من مكة المكرمة.


وأوضحت الأمانة أن هذه المبادرة جاءت امتداداً لعمليات التشجير وزراعة النباتات التي تقوم بها؛ لزيادة المسطحات الخضراء وتحسين البيئة من خلال تكثيف زراعة النباتات بمختلف أنواعها، وزراعة الزهور على امتداد الأرصفة والحدائق العامة، مشيرة إلى زراعة 60 ألف نبتة على مساحة إجمالية 6430 م2، بمشاركة 1000 متطوع ومتطوعة مسجلين 2000 ساعة تطوعية.


وأكدت الأمانة سعيها الدائم لتهيئة الحدائق والمتنزهات والميادين لمرتاديها من الأهالي والزوار، والعمل على زيادة المسطحات الخضراء؛ تحقيقاً لمستهدفات برنامج جودة الحياة وتحسين المشهد البصري في العاصمة المقدسة.

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