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جمعية الزهايمر تطلق مبادرة "لنؤنس وحدتهم .. ونحميهم بمنازلهم"

تماشيًا مع قرارات الالتزام بالضوابط الاحترازية لمنع انتشار "كورونا"

قطعت الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر شوطًا ملموسًا، في تحقيق ما تصبو إليه في مجابهة مرض الزهايمر وتقديم الرعاية للمصابين به ومقدمي الرعاية لهم، حيث أوصلت خدماتها لكل مناطق المملكة، كونها الجمعية الوحيدة المسؤولة عن هذه الفئة الغالية التي تعيش مرحلة متأخرة من العمر.

ومنذ تأسيسها، عملت الجمعية على صياغة الاستراتيجيات وتطوير المبادرات، بناءً على الاحتياجات منذ ذلك الوقت وحتى الآن ومع التوجهات الحديثة التي ستقود الجمعية - بإذن الله - نحو مواكبة برامج التحول الوطني ورؤية 2030 لمواجهة التحديات وتقديم مجالات الرعاية المثلى.

وفي هذا الإطار، وتماشيًا مع قرارات القيادة الحكيمة بالالتزام بالضوابط الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، فقد أطلقت الجمعية مبادرة "لنؤنس وحدتهم .. ونحميهم بمنازلهم"، حيث تهدف هذه المبادرة إلى إمداد الأسر التي ترعاها الجمعية بالمعينات الطبية من كراسي متحركة وأسرة طبية والأدوية والعلاجات التلطيفية والمكملات الغذائية التي يحتاجون إليها في هذه المرحلة الحرجة، وإيصالها لهم، إلى منازلهم عبر هذه المبادرة الجديدة.

وقد صرفت الجمعية وما زالت تصرف أرقامًا عالية تُقدر بمئات الملايين، على هذه البرامج والمبادرات التي تطلقها خدمة لمرض ومرضى الزهايمر، وهذا الدعم السخي غير المحدود سواء من أركان الدولة، أو الخيرين، يُعد مشهدًا من مشاهد الخير والعطاء، في وطن أسس على الخير، لأنّ أقل ما يمثله ذلك هو وصول الجمعية إلى تقديم معونات الرعاية والتطبيب والخدمات المكملة والتي من شأنها تُسهم في حماية مرضى الزهايمر، من انتقال عدوى هذا الفيروس الذي هدد العالم بأسره.

وتفتح الجمعية أبواب المشاركة للخيرين في هذه المبادرة الخيرة عبر حسابها في البنك الأهلي رقم SA5410000020161434000108

وكذلك حساب الجمعية في مصرف الإنماء رقم:SA3205000068201991999001 وحساب مصرف الراجحي رقم SA1080000203608011100083 ، وإرسال إيصال الإيداع على الهاتف رقم (0554075777).

فيروس كورونا الجديد الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جمعية الزهايمر تطلق مبادرة "لنؤنس وحدتهم .. ونحميهم بمنازلهم"
سبق

قطعت الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر شوطًا ملموسًا، في تحقيق ما تصبو إليه في مجابهة مرض الزهايمر وتقديم الرعاية للمصابين به ومقدمي الرعاية لهم، حيث أوصلت خدماتها لكل مناطق المملكة، كونها الجمعية الوحيدة المسؤولة عن هذه الفئة الغالية التي تعيش مرحلة متأخرة من العمر.

ومنذ تأسيسها، عملت الجمعية على صياغة الاستراتيجيات وتطوير المبادرات، بناءً على الاحتياجات منذ ذلك الوقت وحتى الآن ومع التوجهات الحديثة التي ستقود الجمعية - بإذن الله - نحو مواكبة برامج التحول الوطني ورؤية 2030 لمواجهة التحديات وتقديم مجالات الرعاية المثلى.

وفي هذا الإطار، وتماشيًا مع قرارات القيادة الحكيمة بالالتزام بالضوابط الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، فقد أطلقت الجمعية مبادرة "لنؤنس وحدتهم .. ونحميهم بمنازلهم"، حيث تهدف هذه المبادرة إلى إمداد الأسر التي ترعاها الجمعية بالمعينات الطبية من كراسي متحركة وأسرة طبية والأدوية والعلاجات التلطيفية والمكملات الغذائية التي يحتاجون إليها في هذه المرحلة الحرجة، وإيصالها لهم، إلى منازلهم عبر هذه المبادرة الجديدة.

وقد صرفت الجمعية وما زالت تصرف أرقامًا عالية تُقدر بمئات الملايين، على هذه البرامج والمبادرات التي تطلقها خدمة لمرض ومرضى الزهايمر، وهذا الدعم السخي غير المحدود سواء من أركان الدولة، أو الخيرين، يُعد مشهدًا من مشاهد الخير والعطاء، في وطن أسس على الخير، لأنّ أقل ما يمثله ذلك هو وصول الجمعية إلى تقديم معونات الرعاية والتطبيب والخدمات المكملة والتي من شأنها تُسهم في حماية مرضى الزهايمر، من انتقال عدوى هذا الفيروس الذي هدد العالم بأسره.

وتفتح الجمعية أبواب المشاركة للخيرين في هذه المبادرة الخيرة عبر حسابها في البنك الأهلي رقم SA5410000020161434000108

وكذلك حساب الجمعية في مصرف الإنماء رقم:SA3205000068201991999001 وحساب مصرف الراجحي رقم SA1080000203608011100083 ، وإرسال إيصال الإيداع على الهاتف رقم (0554075777).

12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
12:18 AM

جمعية الزهايمر تطلق مبادرة "لنؤنس وحدتهم .. ونحميهم بمنازلهم"

تماشيًا مع قرارات الالتزام بالضوابط الاحترازية لمنع انتشار "كورونا"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قطعت الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر شوطًا ملموسًا، في تحقيق ما تصبو إليه في مجابهة مرض الزهايمر وتقديم الرعاية للمصابين به ومقدمي الرعاية لهم، حيث أوصلت خدماتها لكل مناطق المملكة، كونها الجمعية الوحيدة المسؤولة عن هذه الفئة الغالية التي تعيش مرحلة متأخرة من العمر.

ومنذ تأسيسها، عملت الجمعية على صياغة الاستراتيجيات وتطوير المبادرات، بناءً على الاحتياجات منذ ذلك الوقت وحتى الآن ومع التوجهات الحديثة التي ستقود الجمعية - بإذن الله - نحو مواكبة برامج التحول الوطني ورؤية 2030 لمواجهة التحديات وتقديم مجالات الرعاية المثلى.

وفي هذا الإطار، وتماشيًا مع قرارات القيادة الحكيمة بالالتزام بالضوابط الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، فقد أطلقت الجمعية مبادرة "لنؤنس وحدتهم .. ونحميهم بمنازلهم"، حيث تهدف هذه المبادرة إلى إمداد الأسر التي ترعاها الجمعية بالمعينات الطبية من كراسي متحركة وأسرة طبية والأدوية والعلاجات التلطيفية والمكملات الغذائية التي يحتاجون إليها في هذه المرحلة الحرجة، وإيصالها لهم، إلى منازلهم عبر هذه المبادرة الجديدة.

وقد صرفت الجمعية وما زالت تصرف أرقامًا عالية تُقدر بمئات الملايين، على هذه البرامج والمبادرات التي تطلقها خدمة لمرض ومرضى الزهايمر، وهذا الدعم السخي غير المحدود سواء من أركان الدولة، أو الخيرين، يُعد مشهدًا من مشاهد الخير والعطاء، في وطن أسس على الخير، لأنّ أقل ما يمثله ذلك هو وصول الجمعية إلى تقديم معونات الرعاية والتطبيب والخدمات المكملة والتي من شأنها تُسهم في حماية مرضى الزهايمر، من انتقال عدوى هذا الفيروس الذي هدد العالم بأسره.

وتفتح الجمعية أبواب المشاركة للخيرين في هذه المبادرة الخيرة عبر حسابها في البنك الأهلي رقم SA5410000020161434000108

وكذلك حساب الجمعية في مصرف الإنماء رقم:SA3205000068201991999001 وحساب مصرف الراجحي رقم SA1080000203608011100083 ، وإرسال إيصال الإيداع على الهاتف رقم (0554075777).

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