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"الصحة": طرح مشروع إنشاء وتشغيل مستشفى الأنصار بالمدينة للقطاع الخاص

إبداء الرغبات لمدة 3 أسابيع ابتداءً من 7 شعبان عبر موقع الوزارة

أعلنت وزارة الصحة عن بدء أولى مراحل طرح إنشاء وتشغيل مستشفى الأنصار في المدينة المنورة لشراكة القطاع الخاص بما يحافظ على استدامة مجانية الخدمات المقدمة للمستفيدين كافة، حيث استكملت الوزارة الدراسات والتشريعات اللازمة كافة وبدعم من المركز الوطني للتخصيص للمبادرة التي تنفذها الصحة والمندرجة تحت برنامج التخصيص – أحد البرامج التنفيذية رؤية المملكة 2030- حيث سيُبنى -بإذن الله- مستشفى جديد بسعة سريرية تبلغ 244 سريرًا وبتصميم وبناء مبتكر يمكّن الأطباء من تقديم خدمات أجود للمرضى.

وأوضحت الصحة أن هذا الطرح يستهدف المهتمين من المطورين والمقاولين والتحالفات ذات العلاقة للمشاركة في عملية إبداء الرغبات التي تستمر لقرابة الثلاثة أسابيع حيث يعد يوم الثلاثاء 7 شعبان 1441هـ الموافق 31 مارس 2020م آخر موعد لتقديم طلبات إبداء الرغبة، ويمكن للمهتمين الحصول على معلومات وشروط التقديم كافة من خلال زيارة موقع وزارة الصحة أو المركز الوطني للتخصيص.

يُشار إلى أن طرح مستشفى الأنصار يُعد النموذج التطبيقي الأول لمبادرة مشاركة القطاع الخاص في مجال إنشاء وتشغيل المستشفيات، حيث يمثل هذا المستشفى أهمية خاصة نظرًا لموقعه المجاور للحرم النبوي الذي يقدم الخدمة لزوار الحرم كافة منذ 35 عامًا، كما أن المشروع يتماشى مع زيادة الطلب على الخدمة المتوقعة من زيادة أعداد الحجاج والمعتمرين والزوار.

وتحقق شراكة مستشفى الأنصار أحد أهداف رؤية المملكة 2030 المتعلقة بزيادة حصة القطاع الخاص في المشاركة في تقديم الخدمات الصحية، وتحسين البنية التحتية، ورفع معايير السلامة، وإدارة المرافق الصحية، حيث من المتوقع أن يُطرح عدد من مستشفيات وزارة الصحة لمشاركة القطاع الخاص.

وزارة الصحة مستشفى الأنصار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة": طرح مشروع إنشاء وتشغيل مستشفى الأنصار بالمدينة للقطاع الخاص
سبق

أعلنت وزارة الصحة عن بدء أولى مراحل طرح إنشاء وتشغيل مستشفى الأنصار في المدينة المنورة لشراكة القطاع الخاص بما يحافظ على استدامة مجانية الخدمات المقدمة للمستفيدين كافة، حيث استكملت الوزارة الدراسات والتشريعات اللازمة كافة وبدعم من المركز الوطني للتخصيص للمبادرة التي تنفذها الصحة والمندرجة تحت برنامج التخصيص – أحد البرامج التنفيذية رؤية المملكة 2030- حيث سيُبنى -بإذن الله- مستشفى جديد بسعة سريرية تبلغ 244 سريرًا وبتصميم وبناء مبتكر يمكّن الأطباء من تقديم خدمات أجود للمرضى.

وأوضحت الصحة أن هذا الطرح يستهدف المهتمين من المطورين والمقاولين والتحالفات ذات العلاقة للمشاركة في عملية إبداء الرغبات التي تستمر لقرابة الثلاثة أسابيع حيث يعد يوم الثلاثاء 7 شعبان 1441هـ الموافق 31 مارس 2020م آخر موعد لتقديم طلبات إبداء الرغبة، ويمكن للمهتمين الحصول على معلومات وشروط التقديم كافة من خلال زيارة موقع وزارة الصحة أو المركز الوطني للتخصيص.

يُشار إلى أن طرح مستشفى الأنصار يُعد النموذج التطبيقي الأول لمبادرة مشاركة القطاع الخاص في مجال إنشاء وتشغيل المستشفيات، حيث يمثل هذا المستشفى أهمية خاصة نظرًا لموقعه المجاور للحرم النبوي الذي يقدم الخدمة لزوار الحرم كافة منذ 35 عامًا، كما أن المشروع يتماشى مع زيادة الطلب على الخدمة المتوقعة من زيادة أعداد الحجاج والمعتمرين والزوار.

وتحقق شراكة مستشفى الأنصار أحد أهداف رؤية المملكة 2030 المتعلقة بزيادة حصة القطاع الخاص في المشاركة في تقديم الخدمات الصحية، وتحسين البنية التحتية، ورفع معايير السلامة، وإدارة المرافق الصحية، حيث من المتوقع أن يُطرح عدد من مستشفيات وزارة الصحة لمشاركة القطاع الخاص.

12 مارس 2020 - 17 رجب 1441
09:37 PM

"الصحة": طرح مشروع إنشاء وتشغيل مستشفى الأنصار بالمدينة للقطاع الخاص

إبداء الرغبات لمدة 3 أسابيع ابتداءً من 7 شعبان عبر موقع الوزارة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة عن بدء أولى مراحل طرح إنشاء وتشغيل مستشفى الأنصار في المدينة المنورة لشراكة القطاع الخاص بما يحافظ على استدامة مجانية الخدمات المقدمة للمستفيدين كافة، حيث استكملت الوزارة الدراسات والتشريعات اللازمة كافة وبدعم من المركز الوطني للتخصيص للمبادرة التي تنفذها الصحة والمندرجة تحت برنامج التخصيص – أحد البرامج التنفيذية رؤية المملكة 2030- حيث سيُبنى -بإذن الله- مستشفى جديد بسعة سريرية تبلغ 244 سريرًا وبتصميم وبناء مبتكر يمكّن الأطباء من تقديم خدمات أجود للمرضى.

وأوضحت الصحة أن هذا الطرح يستهدف المهتمين من المطورين والمقاولين والتحالفات ذات العلاقة للمشاركة في عملية إبداء الرغبات التي تستمر لقرابة الثلاثة أسابيع حيث يعد يوم الثلاثاء 7 شعبان 1441هـ الموافق 31 مارس 2020م آخر موعد لتقديم طلبات إبداء الرغبة، ويمكن للمهتمين الحصول على معلومات وشروط التقديم كافة من خلال زيارة موقع وزارة الصحة أو المركز الوطني للتخصيص.

يُشار إلى أن طرح مستشفى الأنصار يُعد النموذج التطبيقي الأول لمبادرة مشاركة القطاع الخاص في مجال إنشاء وتشغيل المستشفيات، حيث يمثل هذا المستشفى أهمية خاصة نظرًا لموقعه المجاور للحرم النبوي الذي يقدم الخدمة لزوار الحرم كافة منذ 35 عامًا، كما أن المشروع يتماشى مع زيادة الطلب على الخدمة المتوقعة من زيادة أعداد الحجاج والمعتمرين والزوار.

وتحقق شراكة مستشفى الأنصار أحد أهداف رؤية المملكة 2030 المتعلقة بزيادة حصة القطاع الخاص في المشاركة في تقديم الخدمات الصحية، وتحسين البنية التحتية، ورفع معايير السلامة، وإدارة المرافق الصحية، حيث من المتوقع أن يُطرح عدد من مستشفيات وزارة الصحة لمشاركة القطاع الخاص.

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