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ارتفاع أسعار النفط بنسبة 0.8 %

البرميل بلغ 58.79 دولاراً أمريكياً

صعد سعر برميل نفط القياس العالمي برنت الخام اليوم، بمقدار 44 سنتاً بنسبة 0.8 % إلى 58.79 دولاراً أمريكياً.

وقد ارتفع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط، اليوم، بمقدار 42 سنتاً بنسبة 0.8% ليصل إلى 53.17 دولاراً أمريكياً.

أسعار النفط النفط

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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ارتفاع أسعار النفط بنسبة 0.8 %
سبق

صعد سعر برميل نفط القياس العالمي برنت الخام اليوم، بمقدار 44 سنتاً بنسبة 0.8 % إلى 58.79 دولاراً أمريكياً.

وقد ارتفع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط، اليوم، بمقدار 42 سنتاً بنسبة 0.8% ليصل إلى 53.17 دولاراً أمريكياً.

08 أكتوبر 2019 - 9 صفر 1441
02:54 PM

ارتفاع أسعار النفط بنسبة 0.8 %

البرميل بلغ 58.79 دولاراً أمريكياً

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - لندن
3
2,254

صعد سعر برميل نفط القياس العالمي برنت الخام اليوم، بمقدار 44 سنتاً بنسبة 0.8 % إلى 58.79 دولاراً أمريكياً.

وقد ارتفع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط، اليوم، بمقدار 42 سنتاً بنسبة 0.8% ليصل إلى 53.17 دولاراً أمريكياً.

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