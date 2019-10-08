صعد سعر برميل نفط القياس العالمي برنت الخام اليوم، بمقدار 44 سنتاً بنسبة 0.8 % إلى 58.79 دولاراً أمريكياً.
وقد ارتفع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط، اليوم، بمقدار 42 سنتاً بنسبة 0.8% ليصل إلى 53.17 دولاراً أمريكياً.
ارتفاع أسعار النفط بنسبة 0.8 %
البرميل بلغ 58.79 دولاراً أمريكياً
صعد سعر برميل نفط القياس العالمي برنت الخام اليوم، بمقدار 44 سنتاً بنسبة 0.8 % إلى 58.79 دولاراً أمريكياً.
وقد ارتفع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط، اليوم، بمقدار 42 سنتاً بنسبة 0.8% ليصل إلى 53.17 دولاراً أمريكياً.
صعد سعر برميل نفط القياس العالمي برنت الخام اليوم، بمقدار 44 سنتاً بنسبة 0.8 % إلى 58.79 دولاراً أمريكياً.
ارتفاع أسعار النفط بنسبة 0.8 %
البرميل بلغ 58.79 دولاراً أمريكياً
صعد سعر برميل نفط القياس العالمي برنت الخام اليوم، بمقدار 44 سنتاً بنسبة 0.8 % إلى 58.79 دولاراً أمريكياً.
وقد ارتفع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط، اليوم، بمقدار 42 سنتاً بنسبة 0.8% ليصل إلى 53.17 دولاراً أمريكياً.