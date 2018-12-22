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مواجهة مرتقبة بين الأهلي المصري والرجاء المغربي .. في كأس السوبر الإفريقية

يواجه الأهلي المصري بطل دوري أبطال إفريقيا نظيره المغربي الرجاء البيضاوي بطل كأس الاتحاد الإفريقي في كأس السوبر القارية غدًا الأربعاء بالعاصمة القطرية الدوحة.

ويبحث الأهلي عن تأكيد سطوته على الكأس السوبر الإفريقية سعيًا لاستعادة تاجه من ريال مدريد كأكثر نادٍ في العالم تتويجًا بالألقاب القارية عندما يواجه الرجاء على ملعب أحمد بن علي في الدوحة في نسختها الثلاثين.

ويخوض الأهلي المباراة باعتباره بطلاً لمسابقة دوري الأبطال في النسخة الأخيرة التي ظفر بها على حساب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي 3-صفر فيما يدخلها الفريق المغربي بطلاً لكأس الاتحاد التي توج بها على حساب شبيبة القبائل الجزائري 2-1.

سيكون الرجاء أمام تحدٍ خاص ضد الأهلي، والمتمثل في إنهاء استعصاء الكرة المغربية ضد نظيرتها المصرية في السوبر الإفريقي، بعد 3 مواجهات سابقة انتهت جميعها إلى تفوق مصري.

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مواجهة مرتقبة بين الأهلي المصري والرجاء المغربي .. في كأس السوبر الإفريقية
سبق

يواجه الأهلي المصري بطل دوري أبطال إفريقيا نظيره المغربي الرجاء البيضاوي بطل كأس الاتحاد الإفريقي في كأس السوبر القارية غدًا الأربعاء بالعاصمة القطرية الدوحة.

ويبحث الأهلي عن تأكيد سطوته على الكأس السوبر الإفريقية سعيًا لاستعادة تاجه من ريال مدريد كأكثر نادٍ في العالم تتويجًا بالألقاب القارية عندما يواجه الرجاء على ملعب أحمد بن علي في الدوحة في نسختها الثلاثين.

ويخوض الأهلي المباراة باعتباره بطلاً لمسابقة دوري الأبطال في النسخة الأخيرة التي ظفر بها على حساب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي 3-صفر فيما يدخلها الفريق المغربي بطلاً لكأس الاتحاد التي توج بها على حساب شبيبة القبائل الجزائري 2-1.

سيكون الرجاء أمام تحدٍ خاص ضد الأهلي، والمتمثل في إنهاء استعصاء الكرة المغربية ضد نظيرتها المصرية في السوبر الإفريقي، بعد 3 مواجهات سابقة انتهت جميعها إلى تفوق مصري.

21 ديسمبر 2021 - 17 جمادى الأول 1443
10:43 PM

مواجهة مرتقبة بين الأهلي المصري والرجاء المغربي .. في كأس السوبر الإفريقية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يواجه الأهلي المصري بطل دوري أبطال إفريقيا نظيره المغربي الرجاء البيضاوي بطل كأس الاتحاد الإفريقي في كأس السوبر القارية غدًا الأربعاء بالعاصمة القطرية الدوحة.

ويبحث الأهلي عن تأكيد سطوته على الكأس السوبر الإفريقية سعيًا لاستعادة تاجه من ريال مدريد كأكثر نادٍ في العالم تتويجًا بالألقاب القارية عندما يواجه الرجاء على ملعب أحمد بن علي في الدوحة في نسختها الثلاثين.

ويخوض الأهلي المباراة باعتباره بطلاً لمسابقة دوري الأبطال في النسخة الأخيرة التي ظفر بها على حساب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي 3-صفر فيما يدخلها الفريق المغربي بطلاً لكأس الاتحاد التي توج بها على حساب شبيبة القبائل الجزائري 2-1.

سيكون الرجاء أمام تحدٍ خاص ضد الأهلي، والمتمثل في إنهاء استعصاء الكرة المغربية ضد نظيرتها المصرية في السوبر الإفريقي، بعد 3 مواجهات سابقة انتهت جميعها إلى تفوق مصري.

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