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انعقاد اجتماع الجمعية العمومية التاسع لـ"بنيان"

استعرض الميزانية التقديرية لعام 2020

عُقد اجتماع الجمعية العمومية التاسع، الأربعاء، في فندق ريتز كارلتون؛ للاطلاع على تقرير الإنجازات لعام ٢٠١٩م.

كما استعراض ميزانية ٢٠١٩، والميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٠م، إضافة إلى التصويت على القرارات الجديدة.

وعلى ضوء "‫#يوم_المراه_العالمي" تمت الإشادة بجهود منسوبات الجمعية ومساهمتهن القيمة، وتكريم أيقونة جمعية "بنيان"، ندى البواردي، من منسوبات الجمعية.

وألقت الدكتورة فوزية العمير، كلمة عن "الصحة النفسية للمرأة".

جمعية بنيان

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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انعقاد اجتماع الجمعية العمومية التاسع لـ"بنيان"
سبق

عُقد اجتماع الجمعية العمومية التاسع، الأربعاء، في فندق ريتز كارلتون؛ للاطلاع على تقرير الإنجازات لعام ٢٠١٩م.

كما استعراض ميزانية ٢٠١٩، والميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٠م، إضافة إلى التصويت على القرارات الجديدة.

وعلى ضوء "‫#يوم_المراه_العالمي" تمت الإشادة بجهود منسوبات الجمعية ومساهمتهن القيمة، وتكريم أيقونة جمعية "بنيان"، ندى البواردي، من منسوبات الجمعية.

وألقت الدكتورة فوزية العمير، كلمة عن "الصحة النفسية للمرأة".

12 مارس 2020 - 17 رجب 1441
07:48 PM

انعقاد اجتماع الجمعية العمومية التاسع لـ"بنيان"

استعرض الميزانية التقديرية لعام 2020

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عُقد اجتماع الجمعية العمومية التاسع، الأربعاء، في فندق ريتز كارلتون؛ للاطلاع على تقرير الإنجازات لعام ٢٠١٩م.

كما استعراض ميزانية ٢٠١٩، والميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٠م، إضافة إلى التصويت على القرارات الجديدة.

وعلى ضوء "‫#يوم_المراه_العالمي" تمت الإشادة بجهود منسوبات الجمعية ومساهمتهن القيمة، وتكريم أيقونة جمعية "بنيان"، ندى البواردي، من منسوبات الجمعية.

وألقت الدكتورة فوزية العمير، كلمة عن "الصحة النفسية للمرأة".

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