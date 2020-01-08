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"الوحدة" يعيد "ألتون" للملاعب السعودية.. وضمك يتعاقد مع "الشنيجي"

أعلن نادي الوحدة تعاقده مع البرازيلي خوزيه ألتون لاعب خط الوسط.

ووصل اللاعب مطار الملك عبدالعزيز في جدة؛ حيث كان في استقباله ماجد الهزاني المدير الإداري للفريق الأول، وإبراهيم جوني مسؤول العلاقات العامة والمترجم عمرو صالح.

وقال اللاعب في حديث للجمهور الوحداوي: "مرحبا يا جمهور الوحدة، سأقاتل من أجل قصة جديدة لنادي الوحدة".

من جانبه، أعلن نادي ضمك تعاقده مع الجزائري إبراهيم الشنيجي لاعب خط الوسط المتقدم.

نادي الوحدة البرازيلي خوزيه ألتون

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الوحدة" يعيد "ألتون" للملاعب السعودية.. وضمك يتعاقد مع "الشنيجي"
سبق

أعلن نادي الوحدة تعاقده مع البرازيلي خوزيه ألتون لاعب خط الوسط.

ووصل اللاعب مطار الملك عبدالعزيز في جدة؛ حيث كان في استقباله ماجد الهزاني المدير الإداري للفريق الأول، وإبراهيم جوني مسؤول العلاقات العامة والمترجم عمرو صالح.

وقال اللاعب في حديث للجمهور الوحداوي: "مرحبا يا جمهور الوحدة، سأقاتل من أجل قصة جديدة لنادي الوحدة".

من جانبه، أعلن نادي ضمك تعاقده مع الجزائري إبراهيم الشنيجي لاعب خط الوسط المتقدم.

08 يناير 2020 - 13 جمادى الأول 1441
02:54 PM

"الوحدة" يعيد "ألتون" للملاعب السعودية.. وضمك يتعاقد مع "الشنيجي"

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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أعلن نادي الوحدة تعاقده مع البرازيلي خوزيه ألتون لاعب خط الوسط.

ووصل اللاعب مطار الملك عبدالعزيز في جدة؛ حيث كان في استقباله ماجد الهزاني المدير الإداري للفريق الأول، وإبراهيم جوني مسؤول العلاقات العامة والمترجم عمرو صالح.

وقال اللاعب في حديث للجمهور الوحداوي: "مرحبا يا جمهور الوحدة، سأقاتل من أجل قصة جديدة لنادي الوحدة".

من جانبه، أعلن نادي ضمك تعاقده مع الجزائري إبراهيم الشنيجي لاعب خط الوسط المتقدم.

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