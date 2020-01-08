"الوحدة" يعيد "ألتون" للملاعب السعودية.. وضمك يتعاقد مع "الشنيجي"

أعلن نادي الوحدة تعاقده مع البرازيلي خوزيه ألتون لاعب خط الوسط.

ووصل اللاعب مطار الملك عبدالعزيز في جدة؛ حيث كان في استقباله ماجد الهزاني المدير الإداري للفريق الأول، وإبراهيم جوني مسؤول العلاقات العامة والمترجم عمرو صالح.

وقال اللاعب في حديث للجمهور الوحداوي: "مرحبا يا جمهور الوحدة، سأقاتل من أجل قصة جديدة لنادي الوحدة".

من جانبه، أعلن نادي ضمك تعاقده مع الجزائري إبراهيم الشنيجي لاعب خط الوسط المتقدم.