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مكة.. إعادة تأهيل وصيانة أرضيات البيع بسوق الخضار المركزي بالكعكية

"الحربي": مكتب إشرافي مزوّد بكاميرات مراقبة للرصد على مدار الساعة

نفذت الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة في بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدّسة، إعادة تأهيل وصيانة أرضيات صالات بيع الخضراوات والفواكه بالسوق المركزي في الكعكية.

وأوضح رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس أكرم بن علي الحربي، حرص أمانة العاصمة المقدّسة على الحفاظ على سلامة مرتادي السوق، مشيراً إلى أن خطوة إعادة تأهيل وصيانة أرضيات بيع الخضراوات والفواكه في السوق المركزي بالكعكية تأتي بالتعاون مع مستثمر السوق.

وأشار "الحربي"، إلى وجود مكتب إشرافي مزوّد بكاميرات مراقبة لرصد سوق الخضار والفواكه المركزي على مدار الساعة، مبيناً أن الهدف هو التأكّد من نظافة المنشأة والنظافة الشخصية للعاملين فيها؛ وذلك من خلال إلزام الجميع بالمستلزمات الصحية التي تضمن الوقاية من الأمراض الوبائية بما فيها فيروس كورونا حيث يستمر عمل المكتب في السوق على مدار الساعة.

وتشهد السوق إقبالاً كبيراً من قِبل أهالي العاصمة المقدّسة رغبة منهم في التسوّق والحصول على احتياجاتهم من الفواكه والخضراوات وذلك لتوفير المتطلبات التي يحتاج إليها المستهلك من الأصناف المتنوعة والمتوافرة.

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مكة.. إعادة تأهيل وصيانة أرضيات البيع بسوق الخضار المركزي بالكعكية
سبق

نفذت الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة في بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدّسة، إعادة تأهيل وصيانة أرضيات صالات بيع الخضراوات والفواكه بالسوق المركزي في الكعكية.

وأوضح رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس أكرم بن علي الحربي، حرص أمانة العاصمة المقدّسة على الحفاظ على سلامة مرتادي السوق، مشيراً إلى أن خطوة إعادة تأهيل وصيانة أرضيات بيع الخضراوات والفواكه في السوق المركزي بالكعكية تأتي بالتعاون مع مستثمر السوق.

وأشار "الحربي"، إلى وجود مكتب إشرافي مزوّد بكاميرات مراقبة لرصد سوق الخضار والفواكه المركزي على مدار الساعة، مبيناً أن الهدف هو التأكّد من نظافة المنشأة والنظافة الشخصية للعاملين فيها؛ وذلك من خلال إلزام الجميع بالمستلزمات الصحية التي تضمن الوقاية من الأمراض الوبائية بما فيها فيروس كورونا حيث يستمر عمل المكتب في السوق على مدار الساعة.

وتشهد السوق إقبالاً كبيراً من قِبل أهالي العاصمة المقدّسة رغبة منهم في التسوّق والحصول على احتياجاتهم من الفواكه والخضراوات وذلك لتوفير المتطلبات التي يحتاج إليها المستهلك من الأصناف المتنوعة والمتوافرة.

08 أغسطس 2020 - 18 ذو الحجة 1441
12:24 PM

مكة.. إعادة تأهيل وصيانة أرضيات البيع بسوق الخضار المركزي بالكعكية

"الحربي": مكتب إشرافي مزوّد بكاميرات مراقبة للرصد على مدار الساعة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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نفذت الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة في بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدّسة، إعادة تأهيل وصيانة أرضيات صالات بيع الخضراوات والفواكه بالسوق المركزي في الكعكية.

وأوضح رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس أكرم بن علي الحربي، حرص أمانة العاصمة المقدّسة على الحفاظ على سلامة مرتادي السوق، مشيراً إلى أن خطوة إعادة تأهيل وصيانة أرضيات بيع الخضراوات والفواكه في السوق المركزي بالكعكية تأتي بالتعاون مع مستثمر السوق.

وأشار "الحربي"، إلى وجود مكتب إشرافي مزوّد بكاميرات مراقبة لرصد سوق الخضار والفواكه المركزي على مدار الساعة، مبيناً أن الهدف هو التأكّد من نظافة المنشأة والنظافة الشخصية للعاملين فيها؛ وذلك من خلال إلزام الجميع بالمستلزمات الصحية التي تضمن الوقاية من الأمراض الوبائية بما فيها فيروس كورونا حيث يستمر عمل المكتب في السوق على مدار الساعة.

وتشهد السوق إقبالاً كبيراً من قِبل أهالي العاصمة المقدّسة رغبة منهم في التسوّق والحصول على احتياجاتهم من الفواكه والخضراوات وذلك لتوفير المتطلبات التي يحتاج إليها المستهلك من الأصناف المتنوعة والمتوافرة.

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