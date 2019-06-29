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خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالاً هاتفيًا بالرئيس الموريتاني

هنأه بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًا اليوم، بالسيد محمد ولد الشيخ محمد الغزواني، هنأه بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، متمنيًا له وللشعب الموريتاني المزيد من التقدم والاستقرار.

من جهته، عبر الرئيس الموريتاني عن الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على تهنئته، مؤكدًا حرصه على تعزيز أوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

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خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالاً هاتفيًا بالرئيس الموريتاني
سبق

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًا اليوم، بالسيد محمد ولد الشيخ محمد الغزواني، هنأه بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، متمنيًا له وللشعب الموريتاني المزيد من التقدم والاستقرار.

من جهته، عبر الرئيس الموريتاني عن الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على تهنئته، مؤكدًا حرصه على تعزيز أوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

29 يونيو 2019 - 26 شوّال 1440
12:09 AM

خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالاً هاتفيًا بالرئيس الموريتاني

هنأه بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًا اليوم، بالسيد محمد ولد الشيخ محمد الغزواني، هنأه بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، متمنيًا له وللشعب الموريتاني المزيد من التقدم والاستقرار.

من جهته، عبر الرئيس الموريتاني عن الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على تهنئته، مؤكدًا حرصه على تعزيز أوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

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