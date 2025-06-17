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مدير سجون الجوف يقلد "النصيري" رتبته الجديدة

قلد مدير السجون بمنطقة الجوف العميد عبدالله بن محمد العتيبي، العميد أحمد بن إبراهيم النصيري مساعد سجون المنطقة رتبته الجديدة، عقب صدور الأمر الملكي الكريم القاضي بترقيته إلى رتبة "عميد".

وبهذه المناسبة، رفع العميد "النصيري"، خالص شكره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ووزير الداخلية، حفظهم الله، على الثقة الكريمة، سائلاً المولى -عزَّ وجل- أن يجعلها عوناً له في خدمة دينه ثم مليكه ووطنه، وبذل أقصى الجهود في ذلك وفق توجيهات القيادة الكريمة.

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مدير سجون الجوف يقلد "النصيري" رتبته الجديدة
سبق

قلد مدير السجون بمنطقة الجوف العميد عبدالله بن محمد العتيبي، العميد أحمد بن إبراهيم النصيري مساعد سجون المنطقة رتبته الجديدة، عقب صدور الأمر الملكي الكريم القاضي بترقيته إلى رتبة "عميد".

وبهذه المناسبة، رفع العميد "النصيري"، خالص شكره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ووزير الداخلية، حفظهم الله، على الثقة الكريمة، سائلاً المولى -عزَّ وجل- أن يجعلها عوناً له في خدمة دينه ثم مليكه ووطنه، وبذل أقصى الجهود في ذلك وفق توجيهات القيادة الكريمة.

17 يونيو 2020 - 25 شوّال 1441
02:19 PM

مدير سجون الجوف يقلد "النصيري" رتبته الجديدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الجوف
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قلد مدير السجون بمنطقة الجوف العميد عبدالله بن محمد العتيبي، العميد أحمد بن إبراهيم النصيري مساعد سجون المنطقة رتبته الجديدة، عقب صدور الأمر الملكي الكريم القاضي بترقيته إلى رتبة "عميد".

وبهذه المناسبة، رفع العميد "النصيري"، خالص شكره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ووزير الداخلية، حفظهم الله، على الثقة الكريمة، سائلاً المولى -عزَّ وجل- أن يجعلها عوناً له في خدمة دينه ثم مليكه ووطنه، وبذل أقصى الجهود في ذلك وفق توجيهات القيادة الكريمة.

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