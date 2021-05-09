ريموندو: أمام الولايات المتحدة طريق طويل قبل أن تتعافى من الجائحة

وزيرة التجارة: نتخذ خطوات جريئة لكن هناك طريقًا طويلًا علينا أن نقطعه

قالت وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو يوم الأحد: إنه ما زال أمام الولايات المتحدة طريق طويل قبل أن تتعافى من تَبِعات جائحة كورونا.

وأضافت أن عدد الوظائف التي تم إعلانها الأسبوع الماضي -وكانت أقل من المتوقع- يمثل انعكاسًا لذلك.

وقالت في تصريحات لشبكة "سي.بي.إس": "أعتقد أن أمامنا طريقًا طويلًا لكي نتعافى من الجائحة.. كثير من الأمريكيين ما زالوا يكافحون، كما أن هناك ثمانية ملايين وظيفة أقل مما كان عليه العدد قبل الجائحة".

وتابعت: "نتخذ خطوات جريئة لكن هناك طريقًا طويلًا علينا أن نقطعه ومساعدة الأمريكيين في إيجاد الوظائف".