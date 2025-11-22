النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

استمتع وحلق مع الطيور.. سعودي يفتح أبواب مقهاه باليابان مجاناً لجماهير الزعيم

قال: دعماً لممثل الوطن واعتزازاً بوصوله لنهائي القارة.. من الغد وحتى 25 نوفمبر

فتح شاب سعودي المقهى الخاص به في اليابان أمام جماهير الهلال المتواجدة باليابان مجاناً طيلة تواجدها في اليابان.

وأكد الشاب فارس آل رشود وهو أحد أبناء محافظة الأفلاج، أن هذا التصرف هو دعم منه لممثل الوطن، واعتزازاً بوصوله لنهائي القارة الكبرىٰ.

وقال فارس في تغريدات له على "تويتر": "دعماً لممثل الوطن، واعتزازاً بوصوله لنهائي القارة الكبرىٰ، يسعدني الإعلان عن فتح أبواب الكافية الخاص بنا في طوكيو ‪@owlnestcafe مجاناً لكافة الجماهير الهلالية المتواجدة في اليابان إبتداءً من يوم الغد وحتى يوم 25 نوفمبر".

وأضاف: "نوفر في الكافيه تجربة فريدة من نوعها، تتيح للزائر تناول القهوة والاستمتاع باللهو والتقاط الصور التذكارية مع أنواع نادرة من الطيور الأليفة حول العالم، ‏أوقات العمل من 1م - 7م".

‏وتابع: "فقط أبرز صورة شعار الهلال لدى موظف الكاشير وسيتم إدخالك مجاناً، ‏هذا محلكم وقليل في حقكم".

واختتم: "لمن يسأل عن قصة الكافيه ومتى تم افتتاحه بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كان هذا الكافيه أول أعمالنا في اليابان، ويعد العمل التجاري الوحيد في اليابان الذي تعود ملكيته لشخص سعودي تم افتتاحه في 2017 ونستقبل فيه آلاف الزوار شهرياً".

اليابان جماهير الهلال الهلال

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
استمتع وحلق مع الطيور.. سعودي يفتح أبواب مقهاه باليابان مجاناً لجماهير الزعيم
سبق

فتح شاب سعودي المقهى الخاص به في اليابان أمام جماهير الهلال المتواجدة باليابان مجاناً طيلة تواجدها في اليابان.

وأكد الشاب فارس آل رشود وهو أحد أبناء محافظة الأفلاج، أن هذا التصرف هو دعم منه لممثل الوطن، واعتزازاً بوصوله لنهائي القارة الكبرىٰ.

وقال فارس في تغريدات له على "تويتر": "دعماً لممثل الوطن، واعتزازاً بوصوله لنهائي القارة الكبرىٰ، يسعدني الإعلان عن فتح أبواب الكافية الخاص بنا في طوكيو ‪@owlnestcafe مجاناً لكافة الجماهير الهلالية المتواجدة في اليابان إبتداءً من يوم الغد وحتى يوم 25 نوفمبر".

وأضاف: "نوفر في الكافيه تجربة فريدة من نوعها، تتيح للزائر تناول القهوة والاستمتاع باللهو والتقاط الصور التذكارية مع أنواع نادرة من الطيور الأليفة حول العالم، ‏أوقات العمل من 1م - 7م".

‏وتابع: "فقط أبرز صورة شعار الهلال لدى موظف الكاشير وسيتم إدخالك مجاناً، ‏هذا محلكم وقليل في حقكم".

واختتم: "لمن يسأل عن قصة الكافيه ومتى تم افتتاحه بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كان هذا الكافيه أول أعمالنا في اليابان، ويعد العمل التجاري الوحيد في اليابان الذي تعود ملكيته لشخص سعودي تم افتتاحه في 2017 ونستقبل فيه آلاف الزوار شهرياً".

22 نوفمبر 2019 - 25 ربيع الأول 1441
02:24 PM

استمتع وحلق مع الطيور.. سعودي يفتح أبواب مقهاه باليابان مجاناً لجماهير الزعيم

قال: دعماً لممثل الوطن واعتزازاً بوصوله لنهائي القارة.. من الغد وحتى 25 نوفمبر

A A A
مسلّم الهواملة - الأفلاج
5
3,992

فتح شاب سعودي المقهى الخاص به في اليابان أمام جماهير الهلال المتواجدة باليابان مجاناً طيلة تواجدها في اليابان.

وأكد الشاب فارس آل رشود وهو أحد أبناء محافظة الأفلاج، أن هذا التصرف هو دعم منه لممثل الوطن، واعتزازاً بوصوله لنهائي القارة الكبرىٰ.

وقال فارس في تغريدات له على "تويتر": "دعماً لممثل الوطن، واعتزازاً بوصوله لنهائي القارة الكبرىٰ، يسعدني الإعلان عن فتح أبواب الكافية الخاص بنا في طوكيو ‪@owlnestcafe مجاناً لكافة الجماهير الهلالية المتواجدة في اليابان إبتداءً من يوم الغد وحتى يوم 25 نوفمبر".

وأضاف: "نوفر في الكافيه تجربة فريدة من نوعها، تتيح للزائر تناول القهوة والاستمتاع باللهو والتقاط الصور التذكارية مع أنواع نادرة من الطيور الأليفة حول العالم، ‏أوقات العمل من 1م - 7م".

‏وتابع: "فقط أبرز صورة شعار الهلال لدى موظف الكاشير وسيتم إدخالك مجاناً، ‏هذا محلكم وقليل في حقكم".

واختتم: "لمن يسأل عن قصة الكافيه ومتى تم افتتاحه بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كان هذا الكافيه أول أعمالنا في اليابان، ويعد العمل التجاري الوحيد في اليابان الذي تعود ملكيته لشخص سعودي تم افتتاحه في 2017 ونستقبل فيه آلاف الزوار شهرياً".

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
12,853
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,528
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,908
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,223

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

الكابتن ماجد..!

الكابتن ماجد..!

بدر الغامدي
فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

ماجد الحربي
أرقام ولي العهد.. لا تكذب

أرقام ولي العهد.. لا تكذب

سارة عفتان
وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

عبدالغني الشيخ
نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

يحيى فقيهي
فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

عبدالرحمن المرشد
ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

صالح مطر الغامدي
البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

عبدالغني الشيخ
زيارة الوزير والعصا السحرية!!

زيارة الوزير والعصا السحرية!!

جمعان الكرت
خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة