استمتع وحلق مع الطيور.. سعودي يفتح أبواب مقهاه باليابان مجاناً لجماهير الزعيم

قال: دعماً لممثل الوطن واعتزازاً بوصوله لنهائي القارة.. من الغد وحتى 25 نوفمبر

فتح شاب سعودي المقهى الخاص به في اليابان أمام جماهير الهلال المتواجدة باليابان مجاناً طيلة تواجدها في اليابان.

وأكد الشاب فارس آل رشود وهو أحد أبناء محافظة الأفلاج، أن هذا التصرف هو دعم منه لممثل الوطن، واعتزازاً بوصوله لنهائي القارة الكبرىٰ.

وقال فارس في تغريدات له على "تويتر": "دعماً لممثل الوطن، واعتزازاً بوصوله لنهائي القارة الكبرىٰ، يسعدني الإعلان عن فتح أبواب الكافية الخاص بنا في طوكيو ‪@owlnestcafe مجاناً لكافة الجماهير الهلالية المتواجدة في اليابان إبتداءً من يوم الغد وحتى يوم 25 نوفمبر".

وأضاف: "نوفر في الكافيه تجربة فريدة من نوعها، تتيح للزائر تناول القهوة والاستمتاع باللهو والتقاط الصور التذكارية مع أنواع نادرة من الطيور الأليفة حول العالم، ‏أوقات العمل من 1م - 7م".

‏وتابع: "فقط أبرز صورة شعار الهلال لدى موظف الكاشير وسيتم إدخالك مجاناً، ‏هذا محلكم وقليل في حقكم".

واختتم: "لمن يسأل عن قصة الكافيه ومتى تم افتتاحه بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كان هذا الكافيه أول أعمالنا في اليابان، ويعد العمل التجاري الوحيد في اليابان الذي تعود ملكيته لشخص سعودي تم افتتاحه في 2017 ونستقبل فيه آلاف الزوار شهرياً".