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الأهلي يحسم الجدل.. "الربيعي" أهلاويًّا لأربع سنوات

حسمت إدارة نادي الأهلي، قضية تجديد عقد اللاعب محمد الربيعي اليامي، وذلك بعد دخول الهلال بقوة في التعاقد معه، بعد دخوله الفترة الحرة للانتقال لأي نادٍ يرغب.

وأسهم تألُّق الحارس في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، ومساهمته في التأهل لأولمبياد طوكيو، وحصول الأخضر على المركز الثاني في زيادة التنافس بين الناديين.


وغرد حساب النادي كاتبًا: "أنهت إدارة النادي‫ الأهلي‬⁩ برئاسة المهندس أحمد بن بكر الصائغ؛ إجراءات تجديد عقد حارس المرمى الدولي الكابتن محمد الربيعي اليامي، لمدة (4) سنوات قادمة، ويأتي تجديد عقد اللاعب ضمن خطط الإدارة لتدعيم صفوف الفريق والحفاظ على استقراره خلال المرحلة المقبلة".

الأهلي محمد الربيعي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الأهلي يحسم الجدل.. "الربيعي" أهلاويًّا لأربع سنوات
سبق

حسمت إدارة نادي الأهلي، قضية تجديد عقد اللاعب محمد الربيعي اليامي، وذلك بعد دخول الهلال بقوة في التعاقد معه، بعد دخوله الفترة الحرة للانتقال لأي نادٍ يرغب.

وأسهم تألُّق الحارس في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، ومساهمته في التأهل لأولمبياد طوكيو، وحصول الأخضر على المركز الثاني في زيادة التنافس بين الناديين.


وغرد حساب النادي كاتبًا: "أنهت إدارة النادي‫ الأهلي‬⁩ برئاسة المهندس أحمد بن بكر الصائغ؛ إجراءات تجديد عقد حارس المرمى الدولي الكابتن محمد الربيعي اليامي، لمدة (4) سنوات قادمة، ويأتي تجديد عقد اللاعب ضمن خطط الإدارة لتدعيم صفوف الفريق والحفاظ على استقراره خلال المرحلة المقبلة".

28 يناير 2020 - 3 جمادى الآخر 1441
06:06 PM

الأهلي يحسم الجدل.. "الربيعي" أهلاويًّا لأربع سنوات

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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حسمت إدارة نادي الأهلي، قضية تجديد عقد اللاعب محمد الربيعي اليامي، وذلك بعد دخول الهلال بقوة في التعاقد معه، بعد دخوله الفترة الحرة للانتقال لأي نادٍ يرغب.

وأسهم تألُّق الحارس في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، ومساهمته في التأهل لأولمبياد طوكيو، وحصول الأخضر على المركز الثاني في زيادة التنافس بين الناديين.


وغرد حساب النادي كاتبًا: "أنهت إدارة النادي‫ الأهلي‬⁩ برئاسة المهندس أحمد بن بكر الصائغ؛ إجراءات تجديد عقد حارس المرمى الدولي الكابتن محمد الربيعي اليامي، لمدة (4) سنوات قادمة، ويأتي تجديد عقد اللاعب ضمن خطط الإدارة لتدعيم صفوف الفريق والحفاظ على استقراره خلال المرحلة المقبلة".

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