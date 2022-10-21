الحصيني يتوقّع ويؤكّد: غداً أول حالة جوية معتبرة والرياض حاضرة

تنخفض درجات الحرارة وتؤثر في مناطق عدة عبر هطولات متفرقة

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني، أن غداً الثلاثاء سنشهد أول حالة جوية معتبرة تؤثر في تبوك والمدينة والجوف يرافقها انخفاضٌ في الحرارة.

وقال عبر حسابه في "تويتر": من غد الثلاثاء -بإذن الله- أول حالة جوية معتبرة وسمية يُتوقع أن تؤثر في "أجزاءٍ" من الشام ومصر والعراق والكويت ثم "الشمالية" وتبوك والجوف ومكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وحائل والقصيم و"الشرقية"، ثم شمال منطقة الرياض والباحة وعسير وجازان، والإمارات، وعُمان يرافق ذلك انخفاضٌ في الحرارة.

وأضاف: يُتوقع أن يرافق ذلك رياح مثيرة للأتربة؛ موضحاً أن الحالة الممطرة على المملكة يمكن تصنيفها من خفيفة الى متوسطة، وبالتالي الأمطار المتوقعة من خفيفة إلى شبه غزيرة.