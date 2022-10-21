النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الحصيني يتوقّع ويؤكّد: غداً أول حالة جوية معتبرة والرياض حاضرة

تنخفض درجات الحرارة وتؤثر في مناطق عدة عبر هطولات متفرقة

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني، أن غداً الثلاثاء سنشهد أول حالة جوية معتبرة تؤثر في تبوك والمدينة والجوف يرافقها انخفاضٌ في الحرارة.

وقال عبر حسابه في "تويتر": من غد الثلاثاء -بإذن الله- أول حالة جوية معتبرة وسمية يُتوقع أن تؤثر في "أجزاءٍ" من الشام ومصر والعراق والكويت ثم "الشمالية" وتبوك والجوف ومكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وحائل والقصيم و"الشرقية"، ثم شمال منطقة الرياض والباحة وعسير وجازان، والإمارات، وعُمان يرافق ذلك انخفاضٌ في الحرارة.

وأضاف: يُتوقع أن يرافق ذلك رياح مثيرة للأتربة؛ موضحاً أن الحالة الممطرة على المملكة يمكن تصنيفها من خفيفة الى متوسطة، وبالتالي الأمطار المتوقعة من خفيفة إلى شبه غزيرة.

حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الحصيني يتوقّع ويؤكّد: غداً أول حالة جوية معتبرة والرياض حاضرة
سبق

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني، أن غداً الثلاثاء سنشهد أول حالة جوية معتبرة تؤثر في تبوك والمدينة والجوف يرافقها انخفاضٌ في الحرارة.

وقال عبر حسابه في "تويتر": من غد الثلاثاء -بإذن الله- أول حالة جوية معتبرة وسمية يُتوقع أن تؤثر في "أجزاءٍ" من الشام ومصر والعراق والكويت ثم "الشمالية" وتبوك والجوف ومكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وحائل والقصيم و"الشرقية"، ثم شمال منطقة الرياض والباحة وعسير وجازان، والإمارات، وعُمان يرافق ذلك انخفاضٌ في الحرارة.

وأضاف: يُتوقع أن يرافق ذلك رياح مثيرة للأتربة؛ موضحاً أن الحالة الممطرة على المملكة يمكن تصنيفها من خفيفة الى متوسطة، وبالتالي الأمطار المتوقعة من خفيفة إلى شبه غزيرة.

21 أكتوبر 2019 - 22 صفر 1441
10:07 AM

الحصيني يتوقّع ويؤكّد: غداً أول حالة جوية معتبرة والرياض حاضرة

تنخفض درجات الحرارة وتؤثر في مناطق عدة عبر هطولات متفرقة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
5,501

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني، أن غداً الثلاثاء سنشهد أول حالة جوية معتبرة تؤثر في تبوك والمدينة والجوف يرافقها انخفاضٌ في الحرارة.

وقال عبر حسابه في "تويتر": من غد الثلاثاء -بإذن الله- أول حالة جوية معتبرة وسمية يُتوقع أن تؤثر في "أجزاءٍ" من الشام ومصر والعراق والكويت ثم "الشمالية" وتبوك والجوف ومكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وحائل والقصيم و"الشرقية"، ثم شمال منطقة الرياض والباحة وعسير وجازان، والإمارات، وعُمان يرافق ذلك انخفاضٌ في الحرارة.

وأضاف: يُتوقع أن يرافق ذلك رياح مثيرة للأتربة؛ موضحاً أن الحالة الممطرة على المملكة يمكن تصنيفها من خفيفة الى متوسطة، وبالتالي الأمطار المتوقعة من خفيفة إلى شبه غزيرة.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,394
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,966
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,073
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,857

كاريكاتير

توقيع ترامب يجبر أردوغان على الانسحاب من سوريا⁩

المقالات

باحث علمي وشرعي.. وباحث عن شهرة..!!

باحث علمي وشرعي.. وباحث عن شهرة..!!

ماجد الحربي
أسئلة الطيارين للمراقبين الجويين!

أسئلة الطيارين للمراقبين الجويين!

منيف الحربي
ترقية الموظفين كل ست سنوات..!

ترقية الموظفين كل ست سنوات..!

محمد الصيـعري
قائد ناجح أو مدير فاشل

قائد ناجح أو مدير فاشل

منى الرشيدي
"منشآت".. الحل الأسرع للحالمين

"منشآت".. الحل الأسرع للحالمين

يحيى فقيهي
أسباب تعثُّر بعض البرامج والمشاريع التربوية في التعليم العام

أسباب تعثُّر بعض البرامج والمشاريع التربوية في التعليم العام

محمد المنيع
هل ما نفعله جهل؟

هل ما نفعله جهل؟

صالح مطر الغامدي
العالم.. بتوقيت الرياض

العالم.. بتوقيت الرياض

عبدالغني الشيخ
"المعاكسات" وقانون التشهير

"المعاكسات" وقانون التشهير

عبدالرحمن المرشد
أطفال تحوَّلوا لمجرمين..!!

أطفال تحوَّلوا لمجرمين..!!

ساير المنيعي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة