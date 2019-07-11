وكان "الدوسري" قد انقطع الاتصال بينه وبين ذويه قبل نحو عشرين يومًا، بالقرب محطة وقود تقع على بعد 30كم شمال الأفلاج؛ ليكثف بعدها الأهالي والفِرَق التطوعية البحث عنه؛ حيث عُثِر على مركبته، أمس، على بُعد 19كم شمال شرق الشحاطية شرق الأفلاج، وبعد تتبع أثره عثر -اليوم الخميس- أعضاء فريق جمعية "غوث" عليه متوفى.

عثر أعضاء جمعية "غوث" التطوعية، اليوم، على المفقود ثابت الدوسري متوفى شرق الأفلاج.

بعد 20 يومًا من الاختفاء.. في هذا المكان عثر على جثة "الدوسري" مسلّم الهواملة سبق 2019-07-11 عثر أعضاء جمعية "غوث" التطوعية، اليوم، على المفقود ثابت الدوسري متوفى شرق الأفلاج. وكان "الدوسري" قد انقطع الاتصال بينه وبين ذويه قبل نحو عشرين يومًا، بالقرب محطة وقود تقع على بعد 30كم شمال الأفلاج؛ ليكثف بعدها الأهالي والفِرَق التطوعية البحث عنه؛ حيث عُثِر على مركبته، أمس، على بُعد 19كم شمال شرق الشحاطية شرق الأفلاج، وبعد تتبع أثره عثر -اليوم الخميس- أعضاء فريق جمعية "غوث" عليه متوفى.

11 يوليو 2019 - 8 ذو القعدة 1440 10:56 AM

بعد 20 يومًا من الاختفاء.. في هذا المكان عثر على جثة "الدوسري" وجدت مركبته أمس بالشحاطية وجرى تتبع آثاره من قِبَل فِرَق البحث





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عثر أعضاء جمعية "غوث" التطوعية، اليوم، على المفقود ثابت الدوسري متوفى شرق الأفلاج.

وكان "الدوسري" قد انقطع الاتصال بينه وبين ذويه قبل نحو عشرين يومًا، بالقرب محطة وقود تقع على بعد 30كم شمال الأفلاج؛ ليكثف بعدها الأهالي والفِرَق التطوعية البحث عنه؛ حيث عُثِر على مركبته، أمس، على بُعد 19كم شمال شرق الشحاطية شرق الأفلاج، وبعد تتبع أثره عثر -اليوم الخميس- أعضاء فريق جمعية "غوث" عليه متوفى.