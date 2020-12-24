أمين عسير: مشاريع البلديات محل متابعة مستمرة للوصول للكفاءة والنماء

استمراراً لجولاته الميدانية والتفقدية لبلديات المنطقة، وقف أمين منطقة عسير الدكتور وليد بن محمد الحميدي، مع رئيس بلدية بيشة علي بن سعيد آل جلبان، على عددٍ من المشاريع البلدية والتنموية التي تنفذها البلدية بالمحافظة حالياً.



وفي ذات نفسه، قال أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي إن جميع مشاريع المنطقة وبلدياتها هي محل متابعة الأمانة واستلامها في مواعيدها المحددة وفق أفضل التصاميم والمعايير العملية وفق توجيه ومتابعة سمو أمير المنطقة.



وأكد على أهمية المشاريع التي تستهدف التنظيم والتخطيط والتأهيل وتنفيذ الخطط والبرامج المُعدة من البلديات ومناقشة عددٍ من الاحتياجات والرؤى المستقبلية نظراً لما لها من نهضة تنموية كبيرة إلى جانب متابعة شبكة الطرق والخدمات البلدية الأخرى.



وأشار في حديثه إلى أنه تمت زيارة عددٍ من الطرق الرئيسة بمحافظة بيشة التي يُقام عليها مشاريع وأعمال مستمرة حالياً إضافة إلى زيارة عددٍ من المواقع الأخرى.



وأضاف الحميدي أن أمانة المنطقة تتابع مشاريع جميع بلديات المنطقة وتحرص على تطوير وتوفير جميع الخدمات البلدية والتنموية وفق أعلى الاشتراطات والمعايير التي يتم تنفيذها في هذه المشاريع بهدف رفع مستوى التنظيم والتخطيط والمساهمة في إحداث نهضة تنموية شاملة.



ولفت في حديثه إلى أهمية دفع عجلة التنمية والتطوير للخدمات المقدمة للمستفيدين وتقديم أرقى الخدمات البلدية، مشيداً بنسب الإنجاز القائمة في عددٍ من المواقع التي تُشرف عليها بلدية بيشة.



يذكر أن أمانة المنطقة تتابع تنفيذ عددٍ من المشاريع التنموية والحيوية، حيث وقف أمين عسير على الكثير منها في عددٍ من بلديات المنطقة؛ لتفقد سير العمل وتذليل كافة العقبات التي تواجه البلديات.