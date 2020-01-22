"المخدرات" تطيح بمواطنين روجا 84.325 جم حشيش و17.800 قرص أمفيتامين

جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما

صرح الناطق الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد بن خالد النجيدي، بأنه وفي إطار المتابعة الأمنية لنشاطات الشبكات والخلايا التي تمتهن تهريب المواد المخدرة وترويجها بالمملكة، تم القبض على مواطنين اثنين لتورطهما بترويج المخدرات.

وأوضح أنه تم بحوزتهما ضبط 84.325 جراماً من مادة الحشيش و17،800 قرص أمفيتامين، بالإضافة إلى سلاح رشاش "كلاشنكوف" ومسدس نوع جلوك ومبلغ مالي قدرة 75.800 ريال، حيث جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.