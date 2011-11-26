بعد تنبيهات الأرصاد.. "صحة الطائف" ترفع جاهزيتها والبلاغات مرتبطة بـ 911

أعدت خطة متكاملة بالتنسيق مع جميع المستشفيات والمراكز

رفعت مديرية الشؤون الصحية بالطائف، جاهزيتها في جميع المرافق الصحية بالمحافظة والمحافظات التابعة.



وأوضح مدير الشؤون الصحية بالطائف سعيد جابر القحطاني، أن صحة المحافظة رفعت الجاهزية في المرافق الصحية كافة يوم اليوم، بعد ورود تنبيه متقدم باللون "البرتقالي" عن توقعات هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة ومنها الطائف.



وأضاف أن إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بصحة الطائف، أعدت خطة متكاملة بالتنسيق مع جميع المستشفيات والمراكز الصحية تتمثل في تجهيز الفرق الطبية الميدانية وفرق الإسناد، والتواصل مع الجهات ذات العلاقة لمتابعة الأوضاع أوَّلاً بأول.



وأشار "القحطاني" إلى أن غرفة العمليات بإدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي، مرتبطة لاسلكياً بالعمليات الموحدة "911"؛ مما يسهم في سرعة تلقي وتمرير البلاغات في حالات الطوارئ.