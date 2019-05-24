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وصول أكثر من 6.9 مليون معتمر إلى المملكة وإصدار أكثر من 7.4 مليون تأشيرة عمرة

حسب إحصاءات مؤشر العمرة الأسبوعي

سجلت الإحصاءات التراكمية لمؤشر العمرة الأسبوعي، إصدار 7,463,259 تأشيرة حتى تاريخ 18 رمضان لهذا العام، وجاء مجموع القادمين إلى المملكة 6,964,943 معتمرًا، في حين بلغ عدد المعتمرين المتواجدين داخل المملكة 925,246 معتمرًا؛ منهم 679,929 في مكة المكرمة، بينما يتواجد 245,317 في المدينة المنورة، فيما سجلت مغادرة 6,039,697 معتمرًا بعد أن أدّوا العمرة والزيارة.

جاء ذلك بحسب مؤشر العمرة الأسبوعي الذي أطلقته وزارة الحج والعمرة مع مطلع العام الهجري الحالي، والذي يقيس خمسة جوانب رئيسة تتمثل في: عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، وإجمالي أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وأعدادهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى أعداد المعتمرين المغادرين للمملكة بعد أن منّ الله عليهم بأداء مناسك العمرة، وأعداد الموظفين السعوديين في شركات ومؤسسات العمرة 10,852 موظفًا؛ منهم 8,978 من الذكور، و1,874 من الإناث.

وصول المعتمرين إلى المملكة توزع بين ثلاث وسائل نقل؛ حيث وصل عبر المنافذ الجوية 6,185,504 معتمرين، وعن طريق المنافذ البرية 671,356 معتمرًا، وسجل وصول 108,083 معتمرًا عبر المنافذ البحرية.

أما أكثر الجنسيات قدومًا فكانت بالترتيب: باكستان 1,530,855، تليها إندونيسيا 934,827، بعدها الهند 635,675، ثم مصر 524,728، وتركيا خامسًا 300,517 معتمرًا. وتأتي بعدها كلٌّ من: الجزائر 353,425، واليمن 323,083، وماليزيا 269,554، والعراق 268,179، والأردن 194,908.

ويهدف المؤشر الأسبوعي إلى تتبع حركة التأشيرات والقدوم والمغادرة بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من معتمرين وزوّار، والوصول لمستويات متقدمة من الرضا عند المستفيدين، بما يحقق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقبال 30 مليون معتمر، وإثراء تجربة المعتمر وتحسينها من خلال خدمات متنوعة ذات جودة وقيمة عالية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وصول أكثر من 6.9 مليون معتمر إلى المملكة وإصدار أكثر من 7.4 مليون تأشيرة عمرة
سبق

سجلت الإحصاءات التراكمية لمؤشر العمرة الأسبوعي، إصدار 7,463,259 تأشيرة حتى تاريخ 18 رمضان لهذا العام، وجاء مجموع القادمين إلى المملكة 6,964,943 معتمرًا، في حين بلغ عدد المعتمرين المتواجدين داخل المملكة 925,246 معتمرًا؛ منهم 679,929 في مكة المكرمة، بينما يتواجد 245,317 في المدينة المنورة، فيما سجلت مغادرة 6,039,697 معتمرًا بعد أن أدّوا العمرة والزيارة.

جاء ذلك بحسب مؤشر العمرة الأسبوعي الذي أطلقته وزارة الحج والعمرة مع مطلع العام الهجري الحالي، والذي يقيس خمسة جوانب رئيسة تتمثل في: عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، وإجمالي أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وأعدادهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى أعداد المعتمرين المغادرين للمملكة بعد أن منّ الله عليهم بأداء مناسك العمرة، وأعداد الموظفين السعوديين في شركات ومؤسسات العمرة 10,852 موظفًا؛ منهم 8,978 من الذكور، و1,874 من الإناث.

وصول المعتمرين إلى المملكة توزع بين ثلاث وسائل نقل؛ حيث وصل عبر المنافذ الجوية 6,185,504 معتمرين، وعن طريق المنافذ البرية 671,356 معتمرًا، وسجل وصول 108,083 معتمرًا عبر المنافذ البحرية.

أما أكثر الجنسيات قدومًا فكانت بالترتيب: باكستان 1,530,855، تليها إندونيسيا 934,827، بعدها الهند 635,675، ثم مصر 524,728، وتركيا خامسًا 300,517 معتمرًا. وتأتي بعدها كلٌّ من: الجزائر 353,425، واليمن 323,083، وماليزيا 269,554، والعراق 268,179، والأردن 194,908.

ويهدف المؤشر الأسبوعي إلى تتبع حركة التأشيرات والقدوم والمغادرة بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من معتمرين وزوّار، والوصول لمستويات متقدمة من الرضا عند المستفيدين، بما يحقق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقبال 30 مليون معتمر، وإثراء تجربة المعتمر وتحسينها من خلال خدمات متنوعة ذات جودة وقيمة عالية.

24 مايو 2019 - 19 رمضان 1440
07:18 PM

وصول أكثر من 6.9 مليون معتمر إلى المملكة وإصدار أكثر من 7.4 مليون تأشيرة عمرة

حسب إحصاءات مؤشر العمرة الأسبوعي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجلت الإحصاءات التراكمية لمؤشر العمرة الأسبوعي، إصدار 7,463,259 تأشيرة حتى تاريخ 18 رمضان لهذا العام، وجاء مجموع القادمين إلى المملكة 6,964,943 معتمرًا، في حين بلغ عدد المعتمرين المتواجدين داخل المملكة 925,246 معتمرًا؛ منهم 679,929 في مكة المكرمة، بينما يتواجد 245,317 في المدينة المنورة، فيما سجلت مغادرة 6,039,697 معتمرًا بعد أن أدّوا العمرة والزيارة.

جاء ذلك بحسب مؤشر العمرة الأسبوعي الذي أطلقته وزارة الحج والعمرة مع مطلع العام الهجري الحالي، والذي يقيس خمسة جوانب رئيسة تتمثل في: عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، وإجمالي أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وأعدادهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى أعداد المعتمرين المغادرين للمملكة بعد أن منّ الله عليهم بأداء مناسك العمرة، وأعداد الموظفين السعوديين في شركات ومؤسسات العمرة 10,852 موظفًا؛ منهم 8,978 من الذكور، و1,874 من الإناث.

وصول المعتمرين إلى المملكة توزع بين ثلاث وسائل نقل؛ حيث وصل عبر المنافذ الجوية 6,185,504 معتمرين، وعن طريق المنافذ البرية 671,356 معتمرًا، وسجل وصول 108,083 معتمرًا عبر المنافذ البحرية.

أما أكثر الجنسيات قدومًا فكانت بالترتيب: باكستان 1,530,855، تليها إندونيسيا 934,827، بعدها الهند 635,675، ثم مصر 524,728، وتركيا خامسًا 300,517 معتمرًا. وتأتي بعدها كلٌّ من: الجزائر 353,425، واليمن 323,083، وماليزيا 269,554، والعراق 268,179، والأردن 194,908.

ويهدف المؤشر الأسبوعي إلى تتبع حركة التأشيرات والقدوم والمغادرة بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من معتمرين وزوّار، والوصول لمستويات متقدمة من الرضا عند المستفيدين، بما يحقق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقبال 30 مليون معتمر، وإثراء تجربة المعتمر وتحسينها من خلال خدمات متنوعة ذات جودة وقيمة عالية.

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