"فلكية جدة": احتمال رؤية غروب الشمس الأرجواني

بسبب الهباء البركاني في طبقة الستراتوسفير

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة، إنه سجل تحول لون شفق الغروب إلى لون أرجواني ساطع بعد 26 دقيقة من غروب الشمس في عدة مناطق حول العالم، وقد يكون هذا هو الهباء الجوي من ثوران بركان (هونغغا تونغا - هونغ ها آباي) في وقت سابق من هذا الشهر، والفرصة مهيأة (غير مؤكدة) لرؤيته في الوطن العربي اليوم الأحد 23 يناير 2022 أو الأيام المقبلة بالعين المجردة.

وأضاف: "قذف البركان في 15 يناير 2022، حوالي 400 مليون كيلوغرام من ثاني أكسيد الكبريت في أعلى الغلاف الجوي ووصل إلى ارتفاعات لم يرصدها أسطول ناسا من الأقمار الصناعية التي تدور حول الأرض من قبل، فقد مرت سحابة ضخمة من الهباء الجوي الكبريتي فوق أستراليا ومنذ ذلك الحين تنتشر في جميع أنحاء العالم عبر طبقة الستراتوسفير".

وأشار إلى أنه يرجع سبب اللون الأرجواني إلى الهباء البركاني في طبقة الستراتوسفير الذي ينشر الضوء الأزرق وينتج لونًا أرجوانيًا عندما يختلط مع اللون الأحمر العادي لغروب الشمس، لذلك إذا رصد ذلك عند غروب الشمس فهي علامة على وصول هذه الهباء الجوي البركاني إلى منطقتك.

غالبًا ما يسبق اللون الأرجواني قوس أصفر يعانق الأفق، لذلك يتداخل الضوء البنفسجي مع اللون الأصفر إضافة لما يشبه أشرطة أفقية ضمن القوس الأصفر، ذلك هو الغاز البركاني وليس لذلك أي تأثير في المنطقة التي سوف يشاهد فيها باستثناء بريق أرجواني جميل يزين سماء الغروب وهي فرصة مثالية للتصوير.