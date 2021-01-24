النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"فلكية جدة": احتمال رؤية غروب الشمس الأرجواني

بسبب الهباء البركاني في طبقة الستراتوسفير

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة، إنه سجل تحول لون شفق الغروب إلى لون أرجواني ساطع بعد 26 دقيقة من غروب الشمس في عدة مناطق حول العالم، وقد يكون هذا هو الهباء الجوي من ثوران بركان (هونغغا تونغا - هونغ ها آباي) في وقت سابق من هذا الشهر، والفرصة مهيأة (غير مؤكدة) لرؤيته في الوطن العربي اليوم الأحد 23 يناير 2022 أو الأيام المقبلة بالعين المجردة.

وأضاف: "قذف البركان في 15 يناير 2022، حوالي 400 مليون كيلوغرام من ثاني أكسيد الكبريت في أعلى الغلاف الجوي ووصل إلى ارتفاعات لم يرصدها أسطول ناسا من الأقمار الصناعية التي تدور حول الأرض من قبل، فقد مرت سحابة ضخمة من الهباء الجوي الكبريتي فوق أستراليا ومنذ ذلك الحين تنتشر في جميع أنحاء العالم عبر طبقة الستراتوسفير".

وأشار إلى أنه يرجع سبب اللون الأرجواني إلى الهباء البركاني في طبقة الستراتوسفير الذي ينشر الضوء الأزرق وينتج لونًا أرجوانيًا عندما يختلط مع اللون الأحمر العادي لغروب الشمس، لذلك إذا رصد ذلك عند غروب الشمس فهي علامة على وصول هذه الهباء الجوي البركاني إلى منطقتك.

غالبًا ما يسبق اللون الأرجواني قوس أصفر يعانق الأفق، لذلك يتداخل الضوء البنفسجي مع اللون الأصفر إضافة لما يشبه أشرطة أفقية ضمن القوس الأصفر، ذلك هو الغاز البركاني وليس لذلك أي تأثير في المنطقة التي سوف يشاهد فيها باستثناء بريق أرجواني جميل يزين سماء الغروب وهي فرصة مثالية للتصوير.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"فلكية جدة": احتمال رؤية غروب الشمس الأرجواني
سبق

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة، إنه سجل تحول لون شفق الغروب إلى لون أرجواني ساطع بعد 26 دقيقة من غروب الشمس في عدة مناطق حول العالم، وقد يكون هذا هو الهباء الجوي من ثوران بركان (هونغغا تونغا - هونغ ها آباي) في وقت سابق من هذا الشهر، والفرصة مهيأة (غير مؤكدة) لرؤيته في الوطن العربي اليوم الأحد 23 يناير 2022 أو الأيام المقبلة بالعين المجردة.

وأضاف: "قذف البركان في 15 يناير 2022، حوالي 400 مليون كيلوغرام من ثاني أكسيد الكبريت في أعلى الغلاف الجوي ووصل إلى ارتفاعات لم يرصدها أسطول ناسا من الأقمار الصناعية التي تدور حول الأرض من قبل، فقد مرت سحابة ضخمة من الهباء الجوي الكبريتي فوق أستراليا ومنذ ذلك الحين تنتشر في جميع أنحاء العالم عبر طبقة الستراتوسفير".

وأشار إلى أنه يرجع سبب اللون الأرجواني إلى الهباء البركاني في طبقة الستراتوسفير الذي ينشر الضوء الأزرق وينتج لونًا أرجوانيًا عندما يختلط مع اللون الأحمر العادي لغروب الشمس، لذلك إذا رصد ذلك عند غروب الشمس فهي علامة على وصول هذه الهباء الجوي البركاني إلى منطقتك.

غالبًا ما يسبق اللون الأرجواني قوس أصفر يعانق الأفق، لذلك يتداخل الضوء البنفسجي مع اللون الأصفر إضافة لما يشبه أشرطة أفقية ضمن القوس الأصفر، ذلك هو الغاز البركاني وليس لذلك أي تأثير في المنطقة التي سوف يشاهد فيها باستثناء بريق أرجواني جميل يزين سماء الغروب وهي فرصة مثالية للتصوير.

23 يناير 2022 - 20 جمادى الآخر 1443
05:03 PM

"فلكية جدة": احتمال رؤية غروب الشمس الأرجواني

بسبب الهباء البركاني في طبقة الستراتوسفير

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
935

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة، إنه سجل تحول لون شفق الغروب إلى لون أرجواني ساطع بعد 26 دقيقة من غروب الشمس في عدة مناطق حول العالم، وقد يكون هذا هو الهباء الجوي من ثوران بركان (هونغغا تونغا - هونغ ها آباي) في وقت سابق من هذا الشهر، والفرصة مهيأة (غير مؤكدة) لرؤيته في الوطن العربي اليوم الأحد 23 يناير 2022 أو الأيام المقبلة بالعين المجردة.

وأضاف: "قذف البركان في 15 يناير 2022، حوالي 400 مليون كيلوغرام من ثاني أكسيد الكبريت في أعلى الغلاف الجوي ووصل إلى ارتفاعات لم يرصدها أسطول ناسا من الأقمار الصناعية التي تدور حول الأرض من قبل، فقد مرت سحابة ضخمة من الهباء الجوي الكبريتي فوق أستراليا ومنذ ذلك الحين تنتشر في جميع أنحاء العالم عبر طبقة الستراتوسفير".

وأشار إلى أنه يرجع سبب اللون الأرجواني إلى الهباء البركاني في طبقة الستراتوسفير الذي ينشر الضوء الأزرق وينتج لونًا أرجوانيًا عندما يختلط مع اللون الأحمر العادي لغروب الشمس، لذلك إذا رصد ذلك عند غروب الشمس فهي علامة على وصول هذه الهباء الجوي البركاني إلى منطقتك.

غالبًا ما يسبق اللون الأرجواني قوس أصفر يعانق الأفق، لذلك يتداخل الضوء البنفسجي مع اللون الأصفر إضافة لما يشبه أشرطة أفقية ضمن القوس الأصفر، ذلك هو الغاز البركاني وليس لذلك أي تأثير في المنطقة التي سوف يشاهد فيها باستثناء بريق أرجواني جميل يزين سماء الغروب وهي فرصة مثالية للتصوير.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,847
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,656
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,887
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,749

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

جمعية خيرية لنقل المرضى

جمعية خيرية لنقل المرضى

عبدالرحمن المرشد
الحاجة أُم الفضائل!!

الحاجة أُم الفضائل!!

عبدالمحسن الحارثي
نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

علي آل شرمة
الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

ماجد آل حسنه
ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ماجد الحربي
فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

عبدالرحمن المرشد
القيم الشخصية وتشكيل المصير

القيم الشخصية وتشكيل المصير

نسيم الصريصري
لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

حسن آل عمير
من هنا نبعت..!!

من هنا نبعت..!!

ساير المنيعي
نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

عبدالعزيز الفريان
راجعنا بكرة

راجعنا بكرة

مها الجبر
متى يفهم مشاهير التواصل؟؟؟

متى يفهم مشاهير التواصل؟؟؟

ماجد آل حسنه

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة