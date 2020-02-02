وزير الخارجية يؤكد للسفير الصيني تضامن المملكة مع بلاده لمواجهة فيروس كورونا

مقدماً شكره على تعاون بكين في إجلاء الطلبة السعوديين العشرة من مدينة ووهان

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة تشن وي تشينغ.



وعبّر وزير الخارجية خلال الاستقبال، عن تضامن المملكة مع جمهورية الصين الشعبية فيما تمر به هذه الأيام في مواجهة فايروس كورونا الجديد، مقدماً شكره للسلطات الصينية على تعاونها الكبير في إجلاء الطلبة السعوديين العشرة من مدينة ووهان الموبوءة، مشدداً على وقوف حكومة المملكة مع الصين في مواجهة هذا الظرف الاستثنائي.