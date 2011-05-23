استعرض الأمن العام في مقطع فيديو عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها. وجاء في مقطع الفيديو الذي حمل مسمى "في قبضة رجال الأمن" القبض على ثلاثة مقيمين من الجنسية اليمنية في جدة اثنان منهم ارتكبا عملية سطو على إحدى مركبات نقل الأموال وسلب مبلغ مليون وخمسمائة ألف ريال وإطلاق النار على أحد العاملين في إحدى المؤسسات بعد هروبهم لفتح صناديق الأموال وآخر قام بإيوائهم. وأورد المقطع القبض على ثلاثة مقيمين من الجنسية اليمانية في محافظة النبهانية قاموا بارتكاب عددٍ من جرائم النصب والاحتيال بالتسويق لمنتجات عبر مؤسسات تجارية وهمية والترويج لها في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث جمعوا من خلالها أكثر من ثلاثمائة ألف ريال. وتضمن مقطع فيديو الأمن العام القبض على مواطن في جدة ارتكب سرقة مبلغ مالي من محل للتموينات الغذائية تحت تهديد سلاح ناري كان بحوزته والاعتداء بالضرب على عامل المحل والهرب بوساطة مركبة مسروقة. وذكر المقطع كذلك أنه تم القبض على مواطنين بمحافظة رفحاء قاما بارتكاب جريمة سرقة عقاقير طبية خاضعة لتنظيم التداول الطبي من صيدلية بأحد المستشفيات، وقاما بحرق الأدوات المستخدمة في تنفيذها لإخفاء معالم الجريمة وتضليل الجهات الأمنية. وذكر المقطع كذلك أنه تم القبض على مقيم من الجنسية البلوشية في مكة المكرمة، يرتدي سترة أمنية داخل مركبته مع توثيق ذلك ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي. وتَضَمن مقطع فيديو الأمن العام القبض على مواطن على طريق الحقو جازان رفض التجاوب مع رجال الأمن بإبراز هويته الوطنية عند استيقافه في إحدى النقاط الأمنية وتجاوزه وزوجته لفظيًا على رجال الأمن وتصويرهم لذلك ونشرهم على مواقع التواصل الاجتماعي. (لمشاهدة الفيديو: اضغط هنا )

شاهد .. الأمن العام يستعرض عددًا من الجرائم والقبض على مرتكبيها ذياب الشمري سبق 2021-05-23 استعرض الأمن العام في مقطع فيديو عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها.



وجاء في مقطع الفيديو الذي حمل مسمى "في قبضة رجال الأمن" القبض على ثلاثة مقيمين من الجنسية اليمنية في جدة اثنان منهم ارتكبا عملية سطو على إحدى مركبات نقل الأموال وسلب مبلغ مليون وخمسمائة ألف ريال وإطلاق النار على أحد العاملين في إحدى المؤسسات بعد هروبهم لفتح صناديق الأموال وآخر قام بإيوائهم.



وأورد المقطع القبض على ثلاثة مقيمين من الجنسية اليمانية في محافظة النبهانية قاموا بارتكاب عددٍ من جرائم النصب والاحتيال بالتسويق لمنتجات عبر مؤسسات تجارية وهمية والترويج لها في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث جمعوا من خلالها أكثر من ثلاثمائة ألف ريال.



وتضمن مقطع فيديو الأمن العام القبض على مواطن في جدة ارتكب سرقة مبلغ مالي من محل للتموينات الغذائية تحت تهديد سلاح ناري كان بحوزته والاعتداء بالضرب على عامل المحل والهرب بوساطة مركبة مسروقة.



وذكر المقطع كذلك أنه تم القبض على مواطنين بمحافظة رفحاء قاما بارتكاب جريمة سرقة عقاقير طبية خاضعة لتنظيم التداول الطبي من صيدلية بأحد المستشفيات، وقاما بحرق الأدوات المستخدمة في تنفيذها لإخفاء معالم الجريمة وتضليل الجهات الأمنية.



وذكر المقطع كذلك أنه تم القبض على مقيم من الجنسية البلوشية في مكة المكرمة، يرتدي سترة أمنية داخل مركبته مع توثيق ذلك ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.



وتَضَمن مقطع فيديو الأمن العام القبض على مواطن على طريق الحقو جازان رفض التجاوب مع رجال الأمن بإبراز هويته الوطنية عند استيقافه في إحدى النقاط الأمنية وتجاوزه وزوجته لفظيًا على رجال الأمن وتصويرهم لذلك ونشرهم على مواقع التواصل الاجتماعي. (لمشاهدة الفيديو: اضغط هنا)

23 مايو 2021 - 11 شوّال 1442 01:34 AM

شاهد .. الأمن العام يستعرض عددًا من الجرائم والقبض على مرتكبيها





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استعرض الأمن العام في مقطع فيديو عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها.



وجاء في مقطع الفيديو الذي حمل مسمى "في قبضة رجال الأمن" القبض على ثلاثة مقيمين من الجنسية اليمنية في جدة اثنان منهم ارتكبا عملية سطو على إحدى مركبات نقل الأموال وسلب مبلغ مليون وخمسمائة ألف ريال وإطلاق النار على أحد العاملين في إحدى المؤسسات بعد هروبهم لفتح صناديق الأموال وآخر قام بإيوائهم.



وأورد المقطع القبض على ثلاثة مقيمين من الجنسية اليمانية في محافظة النبهانية قاموا بارتكاب عددٍ من جرائم النصب والاحتيال بالتسويق لمنتجات عبر مؤسسات تجارية وهمية والترويج لها في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث جمعوا من خلالها أكثر من ثلاثمائة ألف ريال.



وتضمن مقطع فيديو الأمن العام القبض على مواطن في جدة ارتكب سرقة مبلغ مالي من محل للتموينات الغذائية تحت تهديد سلاح ناري كان بحوزته والاعتداء بالضرب على عامل المحل والهرب بوساطة مركبة مسروقة.



وذكر المقطع كذلك أنه تم القبض على مواطنين بمحافظة رفحاء قاما بارتكاب جريمة سرقة عقاقير طبية خاضعة لتنظيم التداول الطبي من صيدلية بأحد المستشفيات، وقاما بحرق الأدوات المستخدمة في تنفيذها لإخفاء معالم الجريمة وتضليل الجهات الأمنية.



وذكر المقطع كذلك أنه تم القبض على مقيم من الجنسية البلوشية في مكة المكرمة، يرتدي سترة أمنية داخل مركبته مع توثيق ذلك ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.



وتَضَمن مقطع فيديو الأمن العام القبض على مواطن على طريق الحقو جازان رفض التجاوب مع رجال الأمن بإبراز هويته الوطنية عند استيقافه في إحدى النقاط الأمنية وتجاوزه وزوجته لفظيًا على رجال الأمن وتصويرهم لذلك ونشرهم على مواقع التواصل الاجتماعي. (لمشاهدة الفيديو: اضغط هنا)