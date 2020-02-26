"العاصمي" مدير شرطة الأفلاج إلى رتبة عميد

صدر الأمر السامي الكريم بترقية مدير شرطة الأفلاج العقيد محمد فالح العاصمي إلى رتبة عميد.
وتلقى "العاصمي" التهاني والتبريكات من الزملاء والأصدقاء بهذه المناسبة، ولقيت إنجازاته الأمنية بالمحافظة إشادة من المسؤولين وثناء من المواطنين.
صدر الأمر السامي الكريم بترقية مدير شرطة الأفلاج العقيد محمد فالح العاصمي إلى رتبة عميد.
وتلقى "العاصمي" التهاني والتبريكات من الزملاء والأصدقاء بهذه المناسبة، ولقيت إنجازاته الأمنية بالمحافظة إشادة من المسؤولين وثناء من المواطنين.
صدر الأمر السامي الكريم بترقية مدير شرطة الأفلاج العقيد محمد فالح العاصمي إلى رتبة عميد.
وتلقى "العاصمي" التهاني والتبريكات من الزملاء والأصدقاء بهذه المناسبة، ولقيت إنجازاته الأمنية بالمحافظة إشادة من المسؤولين وثناء من المواطنين.
صدر الأمر السامي الكريم بترقية مدير شرطة الأفلاج العقيد محمد فالح العاصمي إلى رتبة عميد.
وتلقى "العاصمي" التهاني والتبريكات من الزملاء والأصدقاء بهذه المناسبة، ولقيت إنجازاته الأمنية بالمحافظة إشادة من المسؤولين وثناء من المواطنين.