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"كليات الأفلاج" تنظم برنامج "كيف تصبح قائداً ناجحاً"

احتفت بطلابها المتفوقين

نظم قسم النشاط الطلابي بكليات جامعة الأمير سطام في الأفلاج، اليوم، دورة تدريبية بعنوان "كيف تصبح قائداً ناجحاً"؛ حضرها أكثر من 30 طالباً من طلاب الكلية من مختلف الأقسام.

وتهدف الدورة التي قدمها عضو هيئة التدريس بقسم إدارة الأعمال الدكتور فؤاد محمد الحمدي، إلى إكساب المتدربين المعارف والمهارات ذات الصلة بموضوع يعد من الموضوعات الحيوية في عالمنا المعاصر, والذي أضحى من المقومات الأساسية اللازمة لضمان نجاح المنظمات بشكل عام.

وتناولت محاور الدورة مفاهيم عامة في القيادة وصفات القائد الناجح والمهارات الأساسية الواجب توافرها، والفرق بين المدير والقائد وأشهر نظريات القيادة وخصائص المبدعين ومعوقات الإبداع وكيفية توجيه الأفراد نحو الإبداع في إنجاز أعمالهم المكلفين بها.

وفي نهاية الدورة فتح باب النقاش أمام الحاضرين لإثراء الدورة والإجابة على أسئلة واستفسارات المشاركين.

وفي السياق نفسه، نظم قسم إدارة الاعمال بكلية العلوم والدراسات الإنسانية بالأفلاج لقاءً مع الطلاب المتميزين والمتفوقين بالقسم، شهد حضور وكيل الكلية للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور إبراهيم بن محمد الأسمري، ووكيل الكلية للتطوير والجودة والدراسات العليا الدكتور محمد بن هذال الدوسري، ومجموعة من أعضاء هيئة التدريس.

وافتتح رئيس وحدة الإرشاد الأكاديمي بالقسم الدكتور كمال محمد فكي، اللقاء بكلمة توجيهية ألقى بعدها رئيس قسم إدارة الأعمال الدكتور بدر بن ناصر الغياثات كلمة تحفيزية وإرشادية للطلاب، موجهاً رسائل تربوية كما بارك للطلاب تفوقهم وحثهم على أهمية الحفاظ على المستويات المتميزة لتحقيق النجاح المنشود في المشوار العلمي والعملي.

من جهته قدم عضو هيئة التدريس بالقسم الدكتور أنس عبدالباسط، كلمة أبوية أكد من خلالها أن هؤلاء الشباب هم مستقبل الوطن وأعمدته للازدهار والتقدم.

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"كليات الأفلاج" تنظم برنامج "كيف تصبح قائداً ناجحاً"
سبق

نظم قسم النشاط الطلابي بكليات جامعة الأمير سطام في الأفلاج، اليوم، دورة تدريبية بعنوان "كيف تصبح قائداً ناجحاً"؛ حضرها أكثر من 30 طالباً من طلاب الكلية من مختلف الأقسام.

وتهدف الدورة التي قدمها عضو هيئة التدريس بقسم إدارة الأعمال الدكتور فؤاد محمد الحمدي، إلى إكساب المتدربين المعارف والمهارات ذات الصلة بموضوع يعد من الموضوعات الحيوية في عالمنا المعاصر, والذي أضحى من المقومات الأساسية اللازمة لضمان نجاح المنظمات بشكل عام.

وتناولت محاور الدورة مفاهيم عامة في القيادة وصفات القائد الناجح والمهارات الأساسية الواجب توافرها، والفرق بين المدير والقائد وأشهر نظريات القيادة وخصائص المبدعين ومعوقات الإبداع وكيفية توجيه الأفراد نحو الإبداع في إنجاز أعمالهم المكلفين بها.

وفي نهاية الدورة فتح باب النقاش أمام الحاضرين لإثراء الدورة والإجابة على أسئلة واستفسارات المشاركين.

وفي السياق نفسه، نظم قسم إدارة الاعمال بكلية العلوم والدراسات الإنسانية بالأفلاج لقاءً مع الطلاب المتميزين والمتفوقين بالقسم، شهد حضور وكيل الكلية للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور إبراهيم بن محمد الأسمري، ووكيل الكلية للتطوير والجودة والدراسات العليا الدكتور محمد بن هذال الدوسري، ومجموعة من أعضاء هيئة التدريس.

وافتتح رئيس وحدة الإرشاد الأكاديمي بالقسم الدكتور كمال محمد فكي، اللقاء بكلمة توجيهية ألقى بعدها رئيس قسم إدارة الأعمال الدكتور بدر بن ناصر الغياثات كلمة تحفيزية وإرشادية للطلاب، موجهاً رسائل تربوية كما بارك للطلاب تفوقهم وحثهم على أهمية الحفاظ على المستويات المتميزة لتحقيق النجاح المنشود في المشوار العلمي والعملي.

من جهته قدم عضو هيئة التدريس بالقسم الدكتور أنس عبدالباسط، كلمة أبوية أكد من خلالها أن هؤلاء الشباب هم مستقبل الوطن وأعمدته للازدهار والتقدم.

20 فبراير 2020 - 26 جمادى الآخر 1441
12:05 AM

"كليات الأفلاج" تنظم برنامج "كيف تصبح قائداً ناجحاً"

احتفت بطلابها المتفوقين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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نظم قسم النشاط الطلابي بكليات جامعة الأمير سطام في الأفلاج، اليوم، دورة تدريبية بعنوان "كيف تصبح قائداً ناجحاً"؛ حضرها أكثر من 30 طالباً من طلاب الكلية من مختلف الأقسام.

وتهدف الدورة التي قدمها عضو هيئة التدريس بقسم إدارة الأعمال الدكتور فؤاد محمد الحمدي، إلى إكساب المتدربين المعارف والمهارات ذات الصلة بموضوع يعد من الموضوعات الحيوية في عالمنا المعاصر, والذي أضحى من المقومات الأساسية اللازمة لضمان نجاح المنظمات بشكل عام.

وتناولت محاور الدورة مفاهيم عامة في القيادة وصفات القائد الناجح والمهارات الأساسية الواجب توافرها، والفرق بين المدير والقائد وأشهر نظريات القيادة وخصائص المبدعين ومعوقات الإبداع وكيفية توجيه الأفراد نحو الإبداع في إنجاز أعمالهم المكلفين بها.

وفي نهاية الدورة فتح باب النقاش أمام الحاضرين لإثراء الدورة والإجابة على أسئلة واستفسارات المشاركين.

وفي السياق نفسه، نظم قسم إدارة الاعمال بكلية العلوم والدراسات الإنسانية بالأفلاج لقاءً مع الطلاب المتميزين والمتفوقين بالقسم، شهد حضور وكيل الكلية للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور إبراهيم بن محمد الأسمري، ووكيل الكلية للتطوير والجودة والدراسات العليا الدكتور محمد بن هذال الدوسري، ومجموعة من أعضاء هيئة التدريس.

وافتتح رئيس وحدة الإرشاد الأكاديمي بالقسم الدكتور كمال محمد فكي، اللقاء بكلمة توجيهية ألقى بعدها رئيس قسم إدارة الأعمال الدكتور بدر بن ناصر الغياثات كلمة تحفيزية وإرشادية للطلاب، موجهاً رسائل تربوية كما بارك للطلاب تفوقهم وحثهم على أهمية الحفاظ على المستويات المتميزة لتحقيق النجاح المنشود في المشوار العلمي والعملي.

من جهته قدم عضو هيئة التدريس بالقسم الدكتور أنس عبدالباسط، كلمة أبوية أكد من خلالها أن هؤلاء الشباب هم مستقبل الوطن وأعمدته للازدهار والتقدم.

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