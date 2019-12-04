احتفل الشاعر والأديب السوري الدكتور ياسر طويش بزفاف أبنائه أحمد وبهاء على كريمتي عمار المنديل وحسين المنديل، في إحدى قاعات المنطقة الشرقية، وذلك وسط حضور نخبة من الأدباء والشعراء وبعض المسؤولين في المنطقة.
الشاعر "طويش" يحتفل بزفاف أحمد وبهاء
احتفل الشاعر والأديب السوري الدكتور ياسر طويش بزفاف أبنائه أحمد وبهاء على كريمتي عمار المنديل وحسين المنديل، في إحدى قاعات المنطقة الشرقية، وذلك وسط حضور نخبة من الأدباء والشعراء وبعض المسؤولين في المنطقة.
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الشاعر "طويش" يحتفل بزفاف أحمد وبهاءصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-12-04
04 ديسمبر 2019 - 7 ربيع الآخر 1441
10:34 PM
الشاعر "طويش" يحتفل بزفاف أحمد وبهاء
احتفل الشاعر والأديب السوري الدكتور ياسر طويش بزفاف أبنائه أحمد وبهاء على كريمتي عمار المنديل وحسين المنديل، في إحدى قاعات المنطقة الشرقية، وذلك وسط حضور نخبة من الأدباء والشعراء وبعض المسؤولين في المنطقة.
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