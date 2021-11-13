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الهلال الأحمر السعودي يُدشِّن برنامج الدورة التأسيسية في القانون الدولي الإنساني

يدشِّن رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي رئيس اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني، الدكتور جلال بن محمد العويسي، غدًا برنامج الدورة التأسيسية للقانون الدولي الإنساني في القاعة الرئيسية بمقر الهيئة.

وسيشارك في تقديم الدورة، التي تستمر خمسة أيام، رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بالمملكة الأردنية الهاشمية الفريق مأمون بن محمد الخصاونة، وأستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة الملك سعود الدكتور خالد بن محمد الشنيبر، والمستشار باللجنة الدولية للصليب الأحمر الدكتور معز بن خليفة الهذلي ، ونائب رئيس اللجنة الوطنية بمملكة البحرين المتحدث باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث الدكتور المستشار منصور بن أحمد المنصور، ورئيس لجنة الإعلام والنشر في اللجنة الدائمة الدكتور حمدان بن صالح الجهني، ورئيس فريق الرصد والتوثيق الوطني أمين اللجنة الدائمة المستشار عبدالله بن مدرك الرويلي.

وتشتمل الدورة على موضوعات عدة، منها القانون الدولي الإنساني في الإسلام، ومفهوم القانون الدولي الإنساني وتطوره التاريخي ومصادره، والمنظمات الدولية المعنية بالقانون الدولي والإنساني وأدوارها والنزاعات المسلحة (دولية وغير دولية)، ومبادئ القانون الدولي الإنساني والمفاهيم الأساسية ذات الصلة، وآلية رصد وتوثيق الانتهاكات الجسمية أثناء النزاع المسلح وإعداد التقارير ذات الصلة، وآلية تنفيذ القانون الدولي الإنساني، ونماذج من التجارب والممارسات الدولية في انتهاكات القانون الدولي الإنساني.

وتهدف الدورة إلى تعريف المشاركين بمفهوم القانون الدولي الإنساني، وتطوره التاريخي، ومصادره، وتزويدهم بالمعارف المتعلقة بنطاق تطبيق القانون الدولي الإنساني، وآلية تنفيذه، والمعارف المتصلة بالمنظمات الدولية المعنية بالقانون الدولي الإنساني، إلى جانب المعارف اللازمة لرصد وتوثيق انتهاكات القانون الدولي الإنساني، والتعريف باللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني في المملكة. ويشارك في الدورة أكثر من مئة مشارك من مختلف الوزارات والهيئات والقطاعات الحكومية المعنية بتطبيق وإنفاذ القانون الدولي الإنساني.

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الهلال الأحمر السعودي يُدشِّن برنامج الدورة التأسيسية في القانون الدولي الإنساني
سبق

يدشِّن رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي رئيس اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني، الدكتور جلال بن محمد العويسي، غدًا برنامج الدورة التأسيسية للقانون الدولي الإنساني في القاعة الرئيسية بمقر الهيئة.

وسيشارك في تقديم الدورة، التي تستمر خمسة أيام، رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بالمملكة الأردنية الهاشمية الفريق مأمون بن محمد الخصاونة، وأستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة الملك سعود الدكتور خالد بن محمد الشنيبر، والمستشار باللجنة الدولية للصليب الأحمر الدكتور معز بن خليفة الهذلي ، ونائب رئيس اللجنة الوطنية بمملكة البحرين المتحدث باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث الدكتور المستشار منصور بن أحمد المنصور، ورئيس لجنة الإعلام والنشر في اللجنة الدائمة الدكتور حمدان بن صالح الجهني، ورئيس فريق الرصد والتوثيق الوطني أمين اللجنة الدائمة المستشار عبدالله بن مدرك الرويلي.

وتشتمل الدورة على موضوعات عدة، منها القانون الدولي الإنساني في الإسلام، ومفهوم القانون الدولي الإنساني وتطوره التاريخي ومصادره، والمنظمات الدولية المعنية بالقانون الدولي والإنساني وأدوارها والنزاعات المسلحة (دولية وغير دولية)، ومبادئ القانون الدولي الإنساني والمفاهيم الأساسية ذات الصلة، وآلية رصد وتوثيق الانتهاكات الجسمية أثناء النزاع المسلح وإعداد التقارير ذات الصلة، وآلية تنفيذ القانون الدولي الإنساني، ونماذج من التجارب والممارسات الدولية في انتهاكات القانون الدولي الإنساني.

وتهدف الدورة إلى تعريف المشاركين بمفهوم القانون الدولي الإنساني، وتطوره التاريخي، ومصادره، وتزويدهم بالمعارف المتعلقة بنطاق تطبيق القانون الدولي الإنساني، وآلية تنفيذه، والمعارف المتصلة بالمنظمات الدولية المعنية بالقانون الدولي الإنساني، إلى جانب المعارف اللازمة لرصد وتوثيق انتهاكات القانون الدولي الإنساني، والتعريف باللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني في المملكة. ويشارك في الدورة أكثر من مئة مشارك من مختلف الوزارات والهيئات والقطاعات الحكومية المعنية بتطبيق وإنفاذ القانون الدولي الإنساني.

13 نوفمبر 2021 - 8 ربيع الآخر 1443
08:38 PM

الهلال الأحمر السعودي يُدشِّن برنامج الدورة التأسيسية في القانون الدولي الإنساني

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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يدشِّن رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي رئيس اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني، الدكتور جلال بن محمد العويسي، غدًا برنامج الدورة التأسيسية للقانون الدولي الإنساني في القاعة الرئيسية بمقر الهيئة.

وسيشارك في تقديم الدورة، التي تستمر خمسة أيام، رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بالمملكة الأردنية الهاشمية الفريق مأمون بن محمد الخصاونة، وأستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة الملك سعود الدكتور خالد بن محمد الشنيبر، والمستشار باللجنة الدولية للصليب الأحمر الدكتور معز بن خليفة الهذلي ، ونائب رئيس اللجنة الوطنية بمملكة البحرين المتحدث باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث الدكتور المستشار منصور بن أحمد المنصور، ورئيس لجنة الإعلام والنشر في اللجنة الدائمة الدكتور حمدان بن صالح الجهني، ورئيس فريق الرصد والتوثيق الوطني أمين اللجنة الدائمة المستشار عبدالله بن مدرك الرويلي.

وتشتمل الدورة على موضوعات عدة، منها القانون الدولي الإنساني في الإسلام، ومفهوم القانون الدولي الإنساني وتطوره التاريخي ومصادره، والمنظمات الدولية المعنية بالقانون الدولي والإنساني وأدوارها والنزاعات المسلحة (دولية وغير دولية)، ومبادئ القانون الدولي الإنساني والمفاهيم الأساسية ذات الصلة، وآلية رصد وتوثيق الانتهاكات الجسمية أثناء النزاع المسلح وإعداد التقارير ذات الصلة، وآلية تنفيذ القانون الدولي الإنساني، ونماذج من التجارب والممارسات الدولية في انتهاكات القانون الدولي الإنساني.

وتهدف الدورة إلى تعريف المشاركين بمفهوم القانون الدولي الإنساني، وتطوره التاريخي، ومصادره، وتزويدهم بالمعارف المتعلقة بنطاق تطبيق القانون الدولي الإنساني، وآلية تنفيذه، والمعارف المتصلة بالمنظمات الدولية المعنية بالقانون الدولي الإنساني، إلى جانب المعارف اللازمة لرصد وتوثيق انتهاكات القانون الدولي الإنساني، والتعريف باللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني في المملكة. ويشارك في الدورة أكثر من مئة مشارك من مختلف الوزارات والهيئات والقطاعات الحكومية المعنية بتطبيق وإنفاذ القانون الدولي الإنساني.

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