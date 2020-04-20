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بالفيديو .. التلفزيون السعودي ينوه بجهود الشؤون الإسلامية في تفعيل دور ٤٠٠ مكتب تعاوني للتوعية بكورونا

استعرض جهودها التوعوية في بث نصائح بلغات عالمية بمنصات التواصل

نوه التلفزيون السعودي عبر نشرة الأخبار الرئيسية بتوجيه وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بالتأكيد على كافة المكاتب الدعوية التي يزيد عددها على 400 مكتب تعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمختلف مناطق المملكة لبذل مزيد من الجهد من خلال المحاضرات عن بعد ونشر مقاطع مترجمة عبر منصاتها الرقمية والإسهام في تحقيق الأمن الصحي واستشعار الدور المهم في توعية الجاليات .

وسلط التقرير -الذي تناوله التلفزيون السعودي- عن بث وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبر معرفاتها الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي" توتير والسناب شات، واليوتيوب" العديد من مقاطع الفيديو المترجمة بلغات مختلفة لنصائح هامة للجاليات المتواجدة بالمملكة لتوقي فيروس كورونا المستجد في إطار الجهود التوعوية الإرشادية التي تبذلها الوزارة مواكبة لجهود الدولة في التصدي لفيروس كورونا .

وأشار إلى أن مقاطع الفيديو ركزت على تعليمات السلامة والوقاية من انتشار الوباء بالطرق الشرعية من قراءة الأذكار والتأكيد على مشروعية العمل وفق التوجيهات الصادرة من الجهات المختصة لتوقي الإصابة بفيروس كورونا، إلى جانب الطرق الحسية للسلامة منها، وهي غسل اليدين بالصابون وتعقيمها باستمرار، وكذلك وضع المناديل والكمامات أثناء العطاس، وطهي الأكل بجميع أنواعه وتناول الغذاء الصحي، إلى جانب البعد عن التجمعات والعمل بتوجيهات الجهات المسؤولة .

وتأتي هذه الجهود بالتضافر مع بقية أجهزة الدولة في مجالات التوعية بلغات عالمية للعمل وفق الإجراءات الاحترازية لتوقي فيروس كورونا في ظل ارتفاع الحالات المصابة بين أوساط الجاليات بمناطق المملكة .

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو .. التلفزيون السعودي ينوه بجهود الشؤون الإسلامية في تفعيل دور ٤٠٠ مكتب تعاوني للتوعية بكورونا
سبق

نوه التلفزيون السعودي عبر نشرة الأخبار الرئيسية بتوجيه وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بالتأكيد على كافة المكاتب الدعوية التي يزيد عددها على 400 مكتب تعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمختلف مناطق المملكة لبذل مزيد من الجهد من خلال المحاضرات عن بعد ونشر مقاطع مترجمة عبر منصاتها الرقمية والإسهام في تحقيق الأمن الصحي واستشعار الدور المهم في توعية الجاليات .

وسلط التقرير -الذي تناوله التلفزيون السعودي- عن بث وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبر معرفاتها الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي" توتير والسناب شات، واليوتيوب" العديد من مقاطع الفيديو المترجمة بلغات مختلفة لنصائح هامة للجاليات المتواجدة بالمملكة لتوقي فيروس كورونا المستجد في إطار الجهود التوعوية الإرشادية التي تبذلها الوزارة مواكبة لجهود الدولة في التصدي لفيروس كورونا .

وأشار إلى أن مقاطع الفيديو ركزت على تعليمات السلامة والوقاية من انتشار الوباء بالطرق الشرعية من قراءة الأذكار والتأكيد على مشروعية العمل وفق التوجيهات الصادرة من الجهات المختصة لتوقي الإصابة بفيروس كورونا، إلى جانب الطرق الحسية للسلامة منها، وهي غسل اليدين بالصابون وتعقيمها باستمرار، وكذلك وضع المناديل والكمامات أثناء العطاس، وطهي الأكل بجميع أنواعه وتناول الغذاء الصحي، إلى جانب البعد عن التجمعات والعمل بتوجيهات الجهات المسؤولة .

وتأتي هذه الجهود بالتضافر مع بقية أجهزة الدولة في مجالات التوعية بلغات عالمية للعمل وفق الإجراءات الاحترازية لتوقي فيروس كورونا في ظل ارتفاع الحالات المصابة بين أوساط الجاليات بمناطق المملكة .

20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441
04:29 PM

بالفيديو .. التلفزيون السعودي ينوه بجهود الشؤون الإسلامية في تفعيل دور ٤٠٠ مكتب تعاوني للتوعية بكورونا

استعرض جهودها التوعوية في بث نصائح بلغات عالمية بمنصات التواصل

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عبدالله العنزي - الرياض
1
1,375

نوه التلفزيون السعودي عبر نشرة الأخبار الرئيسية بتوجيه وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بالتأكيد على كافة المكاتب الدعوية التي يزيد عددها على 400 مكتب تعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمختلف مناطق المملكة لبذل مزيد من الجهد من خلال المحاضرات عن بعد ونشر مقاطع مترجمة عبر منصاتها الرقمية والإسهام في تحقيق الأمن الصحي واستشعار الدور المهم في توعية الجاليات .

وسلط التقرير -الذي تناوله التلفزيون السعودي- عن بث وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبر معرفاتها الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي" توتير والسناب شات، واليوتيوب" العديد من مقاطع الفيديو المترجمة بلغات مختلفة لنصائح هامة للجاليات المتواجدة بالمملكة لتوقي فيروس كورونا المستجد في إطار الجهود التوعوية الإرشادية التي تبذلها الوزارة مواكبة لجهود الدولة في التصدي لفيروس كورونا .

وأشار إلى أن مقاطع الفيديو ركزت على تعليمات السلامة والوقاية من انتشار الوباء بالطرق الشرعية من قراءة الأذكار والتأكيد على مشروعية العمل وفق التوجيهات الصادرة من الجهات المختصة لتوقي الإصابة بفيروس كورونا، إلى جانب الطرق الحسية للسلامة منها، وهي غسل اليدين بالصابون وتعقيمها باستمرار، وكذلك وضع المناديل والكمامات أثناء العطاس، وطهي الأكل بجميع أنواعه وتناول الغذاء الصحي، إلى جانب البعد عن التجمعات والعمل بتوجيهات الجهات المسؤولة .

وتأتي هذه الجهود بالتضافر مع بقية أجهزة الدولة في مجالات التوعية بلغات عالمية للعمل وفق الإجراءات الاحترازية لتوقي فيروس كورونا في ظل ارتفاع الحالات المصابة بين أوساط الجاليات بمناطق المملكة .

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