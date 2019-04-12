تسبقها عواصف ترابية.. مناطق المملكة تواعد المطر 3 أيام متتالية

مصحوبة بزخات البرد.. بدءاً من الثلاثاء القادم حتى الخميس

توقع أستاذ علم البيئة الدكتور علي عشقي أن تشهد معظم مناطق المملكة بدءاً من الثلاثاء القادم حتى الخميس، حالة جوية عميقة تتسبب بأمطار قد تكون شديدة مصحوبة بزخات البرد، ويسبقها عواصف ترابية.

وتفصيلاً؛ قال "عشقي" لـ"سبق": بداية من يوم الثلاثاء القادم وحتى يوم الخميس المقبل وعلى مدى ثلاثة أيام، هناك حالة عدم استقرار في الأجواء، نتيجة لهبوب رياح جنوبية من منطقة بحر العرب والمحيط الهندي، تتصادم مع كتل هوائية باردة قادمة من الشمال، حيث تصادم هذه الرياح يتسبب في حدوث منخفضات جوية عميقة مسببة أمطار قد تكون شديدة جداً في بعض المناطق، تشمل هذه المناطق المنطقة الوسطى من المملكة العربية السعودية لتشمل مدينة الرياض والمناطق الشرقية والشمالية الشرقية وبعض المناطق الجنوبية، والمرتفعات الجنوبية الغربية.

وأضاف: معظم هذه الأمطار ستكون مصحوبة بزخات من البرد، ويسبقها حدوث عواصف ترابية.

وتابع: بعض المناطق خاصة الوسطى والشرقية قد تتعرض لبعض الفيضانات، والفرصة ضعيفة جداً في هطول أمطار على مكة المكرمة وجدة.