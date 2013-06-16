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انطلاق التمرين البحري (عبدالله 6) بين القوات السعودية والأردنية

يهدف إلى تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات وتنمية المهارات العسكرية

وصلت مجموعة من القوات البحرية الملكية السعودية إلى العاصمة عمّان، أمس السبت؛ لتنفيذ فعاليات التمرين المختلط (عبدالله 6)، وكان في استقبالهم الملحق العسكري السعودي في سفارة المملكة العربية السعودية لدى الأردن العميد الركن خالد بن ربيعان الربيعان، ومن المقرر أن تنطلق اليوم فعاليات التمرين التزامني المختلط (عبدالله 6) بين القوات البحرية الملكية السعودية والعمليات الخاصة الأردنية، ويعد التمرين امتداداً لسلسلة من التمارين المشتركة بين البلدين.

وتأتي فعاليات المناورة العسكرية المشتركة (عبدالله 6) التي تستمر من الفترة 13/ 10/ 1440هـ إلى 24/10/ 1440هـ في نسختها السادسة لتعزيز العلاقات والتعاون العسكري بين البلدين.

وقال مدير التمرين العقيد بحري عبدالله بن محمد العمري: إن التمرين يأتي امتداداً لسلسلة من التمارين السابقة المشتركة بين البلدين، وهو عبارة عن تمرينين ينطلقان بالتزامن مع بعضهما في المملكة العربية السعودية وفي المملكة الأردنية الهاشمية، ويتضمن العديد من الفعاليات.

ويهدف إلى تطوير العلاقات والتمارين بين البلدين الشقيقين وتنمية المهارات وتبادل الخبرات في المجال العسكري ومكافحة الإرهاب والتعامل ضد المتفجرات وتعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين القوات البحرية الملكية السعودية والقوات الأردنية.

كما يهدف إلى تعزيز التعاون المشترك، وتبادل الخبرات، وتنمية المهارات العسكرية، والتدريب على العمليات الخاصة بمكافحة الإرهاب، ومعالجة الذخائر العمياء، ورفع الكفاءة والجاهزية القتالية.

يذكر أن وصول مجموعة من القوات البحرية الملكية السعودية إلى مطار ماركا العسكري بالأردن جاء بالتزامن مع وصول القوات الأردنية إلى المملكة العربية السعودية للأسطول الغربي في إطار تمرين (عبدالله 6) البحري المختلط.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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انطلاق التمرين البحري (عبدالله 6) بين القوات السعودية والأردنية
سبق

وصلت مجموعة من القوات البحرية الملكية السعودية إلى العاصمة عمّان، أمس السبت؛ لتنفيذ فعاليات التمرين المختلط (عبدالله 6)، وكان في استقبالهم الملحق العسكري السعودي في سفارة المملكة العربية السعودية لدى الأردن العميد الركن خالد بن ربيعان الربيعان، ومن المقرر أن تنطلق اليوم فعاليات التمرين التزامني المختلط (عبدالله 6) بين القوات البحرية الملكية السعودية والعمليات الخاصة الأردنية، ويعد التمرين امتداداً لسلسلة من التمارين المشتركة بين البلدين.

وتأتي فعاليات المناورة العسكرية المشتركة (عبدالله 6) التي تستمر من الفترة 13/ 10/ 1440هـ إلى 24/10/ 1440هـ في نسختها السادسة لتعزيز العلاقات والتعاون العسكري بين البلدين.

وقال مدير التمرين العقيد بحري عبدالله بن محمد العمري: إن التمرين يأتي امتداداً لسلسلة من التمارين السابقة المشتركة بين البلدين، وهو عبارة عن تمرينين ينطلقان بالتزامن مع بعضهما في المملكة العربية السعودية وفي المملكة الأردنية الهاشمية، ويتضمن العديد من الفعاليات.

ويهدف إلى تطوير العلاقات والتمارين بين البلدين الشقيقين وتنمية المهارات وتبادل الخبرات في المجال العسكري ومكافحة الإرهاب والتعامل ضد المتفجرات وتعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين القوات البحرية الملكية السعودية والقوات الأردنية.

كما يهدف إلى تعزيز التعاون المشترك، وتبادل الخبرات، وتنمية المهارات العسكرية، والتدريب على العمليات الخاصة بمكافحة الإرهاب، ومعالجة الذخائر العمياء، ورفع الكفاءة والجاهزية القتالية.

يذكر أن وصول مجموعة من القوات البحرية الملكية السعودية إلى مطار ماركا العسكري بالأردن جاء بالتزامن مع وصول القوات الأردنية إلى المملكة العربية السعودية للأسطول الغربي في إطار تمرين (عبدالله 6) البحري المختلط.

16 يونيو 2019 - 13 شوّال 1440
05:23 PM

انطلاق التمرين البحري (عبدالله 6) بين القوات السعودية والأردنية

يهدف إلى تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات وتنمية المهارات العسكرية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عمّان
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وصلت مجموعة من القوات البحرية الملكية السعودية إلى العاصمة عمّان، أمس السبت؛ لتنفيذ فعاليات التمرين المختلط (عبدالله 6)، وكان في استقبالهم الملحق العسكري السعودي في سفارة المملكة العربية السعودية لدى الأردن العميد الركن خالد بن ربيعان الربيعان، ومن المقرر أن تنطلق اليوم فعاليات التمرين التزامني المختلط (عبدالله 6) بين القوات البحرية الملكية السعودية والعمليات الخاصة الأردنية، ويعد التمرين امتداداً لسلسلة من التمارين المشتركة بين البلدين.

وتأتي فعاليات المناورة العسكرية المشتركة (عبدالله 6) التي تستمر من الفترة 13/ 10/ 1440هـ إلى 24/10/ 1440هـ في نسختها السادسة لتعزيز العلاقات والتعاون العسكري بين البلدين.

وقال مدير التمرين العقيد بحري عبدالله بن محمد العمري: إن التمرين يأتي امتداداً لسلسلة من التمارين السابقة المشتركة بين البلدين، وهو عبارة عن تمرينين ينطلقان بالتزامن مع بعضهما في المملكة العربية السعودية وفي المملكة الأردنية الهاشمية، ويتضمن العديد من الفعاليات.

ويهدف إلى تطوير العلاقات والتمارين بين البلدين الشقيقين وتنمية المهارات وتبادل الخبرات في المجال العسكري ومكافحة الإرهاب والتعامل ضد المتفجرات وتعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين القوات البحرية الملكية السعودية والقوات الأردنية.

كما يهدف إلى تعزيز التعاون المشترك، وتبادل الخبرات، وتنمية المهارات العسكرية، والتدريب على العمليات الخاصة بمكافحة الإرهاب، ومعالجة الذخائر العمياء، ورفع الكفاءة والجاهزية القتالية.

يذكر أن وصول مجموعة من القوات البحرية الملكية السعودية إلى مطار ماركا العسكري بالأردن جاء بالتزامن مع وصول القوات الأردنية إلى المملكة العربية السعودية للأسطول الغربي في إطار تمرين (عبدالله 6) البحري المختلط.

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