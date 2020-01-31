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"الأرصاد": أمطار رعديّة على عدد من محافظات منطقة مكة المكرّمة

وخفيفة على محافظتَي جدة ورابغ

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من هطول أمطار رعديّة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المُثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرّمة، تشمل: محافظات الطائف، والعاصمة المقدّسة، وميسان، والقنفذة، والكامل، والليث، ومنى؛ مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً -بمشيئة الله-.

ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

كما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد، في تقريرٍ لها اليوم, من هطول أمطار رعدية خفيفة على محافظتَي جدة ورابغ وبحرة والأجزاء الساحلية من منطقة مكة المكرّمة.

الأرصاد أمطار مكة المكرمة حالة الطقس

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"الأرصاد": أمطار رعديّة على عدد من محافظات منطقة مكة المكرّمة
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من هطول أمطار رعديّة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المُثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرّمة، تشمل: محافظات الطائف، والعاصمة المقدّسة، وميسان، والقنفذة، والكامل، والليث، ومنى؛ مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً -بمشيئة الله-.

ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

كما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد، في تقريرٍ لها اليوم, من هطول أمطار رعدية خفيفة على محافظتَي جدة ورابغ وبحرة والأجزاء الساحلية من منطقة مكة المكرّمة.

31 يناير 2020 - 6 جمادى الآخر 1441
01:14 PM

"الأرصاد": أمطار رعديّة على عدد من محافظات منطقة مكة المكرّمة

وخفيفة على محافظتَي جدة ورابغ

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من هطول أمطار رعديّة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المُثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرّمة، تشمل: محافظات الطائف، والعاصمة المقدّسة، وميسان، والقنفذة، والكامل، والليث، ومنى؛ مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً -بمشيئة الله-.

ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

كما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد، في تقريرٍ لها اليوم, من هطول أمطار رعدية خفيفة على محافظتَي جدة ورابغ وبحرة والأجزاء الساحلية من منطقة مكة المكرّمة.

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