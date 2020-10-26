النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد كيف عبّر رئيس المشيخة الألبانية عن موقف بلاده من التدخلات الإيرانية في الدول الإسلامية

احتفاءً بزيارة "آل الشيخ" يزامنه تثمين لدور المملكة وقيادتها في دعم المسلمين

قال رئيس المشيخة الإسلامية بجمهورية ألبانيا الشيخ بويار سباهيو، رداً على سؤال لـ"سبق"، عن موقف بلاده من التدخلات الإيرانية في الدول الإسلامية والعربية والمنطقة: "نحن نريد كل الاستقرار لجميع البلدان الإسلامية ونرفض كل التحركات التي تؤذي الإسلام والمسلمين".

وأكد "سباهيو"، أن المشيخة الإسلامية في ألبانيا تهتم كثيراً بنشر القيم الاسلامية للتعايش مع الغير، وأن البانيا هي مثال في هذا المجال منذ قرون والفكر الوسطي، وأي فكر متطرف مرفوض من قبلنا.

وأضاف لـ"سبق"، عقب حفل الاستقبال الذي نظمته المشيخة الإسلامية احتفاءً بزيارة وزير الشؤون الإسلامية السعودي الدكتور عبداللطيف آل الشيخ: "نثمّن جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وولي عهده الأمين -حفظهما الله- المبذولة في مختلف المجالات التي تخدم الإسلام"، مشيداً بالرؤية الواضحة من قيادة المملكة تجاه المسلمين وخدمة قضاياهم والعناية بشؤونهم.

وعن لقاء وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، قال "بويار": إنه تشرّف وبلاده بزيارة وزير الشؤون الإسلامية، متطلعاً أن يكون هناك تعاون مثمر ما بين المشيخة الإسلامية والشؤون الاسلامية لتقديم الصورة الواضحة والصحيحة لجميع المسلمين للإسلام السمح المعتدل.

وتابع: "كلمات الوزير عبداللطيف آل الشيخ، للعلماء والمفتين ورؤساء الجمعيات الإسلامية كانت عميقة ومثمرة واستفدنا من توجيهاته الكثير، ولا بد أن نعمل سوياً ونواجه كل الأفكار المتطرفة والخاطئة التي تهدف لتسيس الإسلام لأغراض معينة لا تليق به".

واختتم "سباهيو" حديثه لـ"سبق"، قائلاً: "نحن في المشيخة الإسلامية وظيفتنا نشر الإسلام الوسطي المعتدل، وفي كل مرة نواجه الأفكار المتطرفة من جهات مختلفة، ونحن ندعم المملكة فهي نموذج في محاربة الأفكار المتطرفة والإرهاب".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد كيف عبّر رئيس المشيخة الألبانية عن موقف بلاده من التدخلات الإيرانية في الدول الإسلامية
سبق

قال رئيس المشيخة الإسلامية بجمهورية ألبانيا الشيخ بويار سباهيو، رداً على سؤال لـ"سبق"، عن موقف بلاده من التدخلات الإيرانية في الدول الإسلامية والعربية والمنطقة: "نحن نريد كل الاستقرار لجميع البلدان الإسلامية ونرفض كل التحركات التي تؤذي الإسلام والمسلمين".

وأكد "سباهيو"، أن المشيخة الإسلامية في ألبانيا تهتم كثيراً بنشر القيم الاسلامية للتعايش مع الغير، وأن البانيا هي مثال في هذا المجال منذ قرون والفكر الوسطي، وأي فكر متطرف مرفوض من قبلنا.

وأضاف لـ"سبق"، عقب حفل الاستقبال الذي نظمته المشيخة الإسلامية احتفاءً بزيارة وزير الشؤون الإسلامية السعودي الدكتور عبداللطيف آل الشيخ: "نثمّن جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وولي عهده الأمين -حفظهما الله- المبذولة في مختلف المجالات التي تخدم الإسلام"، مشيداً بالرؤية الواضحة من قيادة المملكة تجاه المسلمين وخدمة قضاياهم والعناية بشؤونهم.

وعن لقاء وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، قال "بويار": إنه تشرّف وبلاده بزيارة وزير الشؤون الإسلامية، متطلعاً أن يكون هناك تعاون مثمر ما بين المشيخة الإسلامية والشؤون الاسلامية لتقديم الصورة الواضحة والصحيحة لجميع المسلمين للإسلام السمح المعتدل.

وتابع: "كلمات الوزير عبداللطيف آل الشيخ، للعلماء والمفتين ورؤساء الجمعيات الإسلامية كانت عميقة ومثمرة واستفدنا من توجيهاته الكثير، ولا بد أن نعمل سوياً ونواجه كل الأفكار المتطرفة والخاطئة التي تهدف لتسيس الإسلام لأغراض معينة لا تليق به".

واختتم "سباهيو" حديثه لـ"سبق"، قائلاً: "نحن في المشيخة الإسلامية وظيفتنا نشر الإسلام الوسطي المعتدل، وفي كل مرة نواجه الأفكار المتطرفة من جهات مختلفة، ونحن ندعم المملكة فهي نموذج في محاربة الأفكار المتطرفة والإرهاب".

26 أكتوبر 2021 - 20 ربيع الأول 1443
10:50 AM

شاهد كيف عبّر رئيس المشيخة الألبانية عن موقف بلاده من التدخلات الإيرانية في الدول الإسلامية

احتفاءً بزيارة "آل الشيخ" يزامنه تثمين لدور المملكة وقيادتها في دعم المسلمين

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
0
1,190

قال رئيس المشيخة الإسلامية بجمهورية ألبانيا الشيخ بويار سباهيو، رداً على سؤال لـ"سبق"، عن موقف بلاده من التدخلات الإيرانية في الدول الإسلامية والعربية والمنطقة: "نحن نريد كل الاستقرار لجميع البلدان الإسلامية ونرفض كل التحركات التي تؤذي الإسلام والمسلمين".

وأكد "سباهيو"، أن المشيخة الإسلامية في ألبانيا تهتم كثيراً بنشر القيم الاسلامية للتعايش مع الغير، وأن البانيا هي مثال في هذا المجال منذ قرون والفكر الوسطي، وأي فكر متطرف مرفوض من قبلنا.

وأضاف لـ"سبق"، عقب حفل الاستقبال الذي نظمته المشيخة الإسلامية احتفاءً بزيارة وزير الشؤون الإسلامية السعودي الدكتور عبداللطيف آل الشيخ: "نثمّن جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وولي عهده الأمين -حفظهما الله- المبذولة في مختلف المجالات التي تخدم الإسلام"، مشيداً بالرؤية الواضحة من قيادة المملكة تجاه المسلمين وخدمة قضاياهم والعناية بشؤونهم.

وعن لقاء وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، قال "بويار": إنه تشرّف وبلاده بزيارة وزير الشؤون الإسلامية، متطلعاً أن يكون هناك تعاون مثمر ما بين المشيخة الإسلامية والشؤون الاسلامية لتقديم الصورة الواضحة والصحيحة لجميع المسلمين للإسلام السمح المعتدل.

وتابع: "كلمات الوزير عبداللطيف آل الشيخ، للعلماء والمفتين ورؤساء الجمعيات الإسلامية كانت عميقة ومثمرة واستفدنا من توجيهاته الكثير، ولا بد أن نعمل سوياً ونواجه كل الأفكار المتطرفة والخاطئة التي تهدف لتسيس الإسلام لأغراض معينة لا تليق به".

واختتم "سباهيو" حديثه لـ"سبق"، قائلاً: "نحن في المشيخة الإسلامية وظيفتنا نشر الإسلام الوسطي المعتدل، وفي كل مرة نواجه الأفكار المتطرفة من جهات مختلفة، ونحن ندعم المملكة فهي نموذج في محاربة الأفكار المتطرفة والإرهاب".

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,628
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,766
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,010
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,101

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

خُذْها ولا تُشاوِر؟

خُذْها ولا تُشاوِر؟

عبدالرحمن المرشد
الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

بندر مغرم الشهري
فوضى وعدم وعي

فوضى وعدم وعي

مها الجبر
المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

علي آل شرمة
لا سجن إلا لمجرم

لا سجن إلا لمجرم

حسن آل عمير
الاستثمار من الداخل

الاستثمار من الداخل

محمد باحارث
صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

سلمان بن حسين الحربي
التسوُّق بأريحيـة..!!

التسوُّق بأريحيـة..!!

محمد الصيعري
‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

عبدالرحمن المرشد
"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

علي آل شرمة
انهيار السياق.. أزمة تقنية

انهيار السياق.. أزمة تقنية

مها الجبر
في أروقة الجامعة..!

في أروقة الجامعة..!

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة