النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بفعاليات تحفيزية.. "بصمة إبداع المدينة" يختتم مبادرته الثانية خلال أزمة كورونا

اشتملت المبادرة على 28 أمسية لأكثر من 11 ألف مستفيد

اختتم فريق بصمة إبداع المدينة بقيادة الدكتورة رشا حمزة الشريف، يوم الجمعة، مبادرته الثانية على التوالي خلال أزمة كورونا للاستفادة من أوقات الحجر المنزلي وحملت المبادرة مسمى بصمات معايدة وانقسمت لبرنامجين (بصمة بطل) و(بصمة ملهم).

واستضافت الأمسيات طوال لياليها أبطالاً من ذوي الهمم وأصحاب الإعاقات الملهمين من الأكاديميين والمدربين والإعلاميين والشعراء والمفكرين والكُتاب ممّن قدموا لذوي الإعاقة الدعم والمحتوى الهادف.

واشتملت المبادرة على 28 أمسية لأكثر من 11 ألف مستفيد وفي كل أمسية كان هناك سحب على جوائز قيمة للحضور وقدمت الأمسيات العديد من الشخصيات الملهمة والاجتماعية مثل الكاتب عبدالله السحيمي والشاعرة خنساء المدينة والداعية عبدالله بانعمة واختتم الأمسيات الإعلامي الدكتور فراس الحربي.

كما قدمت الأمسيات العديد من القصص الملهمة والتحفيز والتنوير لجميع فئات المجتمع السعودي وفق توجهات رؤية 2030 للنهوض بالمجتمع والرقي بفكره وتعامله مع أصحاب الإعاقات وتمكين المعاقين من ممارسة حياتهم بالصورة الإنسانية التي من المفترض أن يعيشوها.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بفعاليات تحفيزية.. "بصمة إبداع المدينة" يختتم مبادرته الثانية خلال أزمة كورونا
سبق

اختتم فريق بصمة إبداع المدينة بقيادة الدكتورة رشا حمزة الشريف، يوم الجمعة، مبادرته الثانية على التوالي خلال أزمة كورونا للاستفادة من أوقات الحجر المنزلي وحملت المبادرة مسمى بصمات معايدة وانقسمت لبرنامجين (بصمة بطل) و(بصمة ملهم).

واستضافت الأمسيات طوال لياليها أبطالاً من ذوي الهمم وأصحاب الإعاقات الملهمين من الأكاديميين والمدربين والإعلاميين والشعراء والمفكرين والكُتاب ممّن قدموا لذوي الإعاقة الدعم والمحتوى الهادف.

واشتملت المبادرة على 28 أمسية لأكثر من 11 ألف مستفيد وفي كل أمسية كان هناك سحب على جوائز قيمة للحضور وقدمت الأمسيات العديد من الشخصيات الملهمة والاجتماعية مثل الكاتب عبدالله السحيمي والشاعرة خنساء المدينة والداعية عبدالله بانعمة واختتم الأمسيات الإعلامي الدكتور فراس الحربي.

كما قدمت الأمسيات العديد من القصص الملهمة والتحفيز والتنوير لجميع فئات المجتمع السعودي وفق توجهات رؤية 2030 للنهوض بالمجتمع والرقي بفكره وتعامله مع أصحاب الإعاقات وتمكين المعاقين من ممارسة حياتهم بالصورة الإنسانية التي من المفترض أن يعيشوها.

24 يونيو 2020 - 3 ذو القعدة 1441
10:16 AM

بفعاليات تحفيزية.. "بصمة إبداع المدينة" يختتم مبادرته الثانية خلال أزمة كورونا

اشتملت المبادرة على 28 أمسية لأكثر من 11 ألف مستفيد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
0
505

اختتم فريق بصمة إبداع المدينة بقيادة الدكتورة رشا حمزة الشريف، يوم الجمعة، مبادرته الثانية على التوالي خلال أزمة كورونا للاستفادة من أوقات الحجر المنزلي وحملت المبادرة مسمى بصمات معايدة وانقسمت لبرنامجين (بصمة بطل) و(بصمة ملهم).

واستضافت الأمسيات طوال لياليها أبطالاً من ذوي الهمم وأصحاب الإعاقات الملهمين من الأكاديميين والمدربين والإعلاميين والشعراء والمفكرين والكُتاب ممّن قدموا لذوي الإعاقة الدعم والمحتوى الهادف.

واشتملت المبادرة على 28 أمسية لأكثر من 11 ألف مستفيد وفي كل أمسية كان هناك سحب على جوائز قيمة للحضور وقدمت الأمسيات العديد من الشخصيات الملهمة والاجتماعية مثل الكاتب عبدالله السحيمي والشاعرة خنساء المدينة والداعية عبدالله بانعمة واختتم الأمسيات الإعلامي الدكتور فراس الحربي.

كما قدمت الأمسيات العديد من القصص الملهمة والتحفيز والتنوير لجميع فئات المجتمع السعودي وفق توجهات رؤية 2030 للنهوض بالمجتمع والرقي بفكره وتعامله مع أصحاب الإعاقات وتمكين المعاقين من ممارسة حياتهم بالصورة الإنسانية التي من المفترض أن يعيشوها.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,358
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,273
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,148
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,513

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

تزوج بهذا الوقت.. محظوظ وسوف تتبارك!

تزوج بهذا الوقت.. محظوظ وسوف تتبارك!

سارة الجهني
منشــد على الصامت..!!

منشــد على الصامت..!!

محمد الصيـعري
أعطال شبكة المياه في الطائف!

أعطال شبكة المياه في الطائف!

صالح مطر الغامدي
شرف عظيم أن تكون (مطوعًا) سابقًا

شرف عظيم أن تكون (مطوعًا) سابقًا

حسن آل عمير
العنصرية والثقافة

العنصرية والثقافة

غسان محمد عسيلان
طلابنا بين التحصيلي والجامعات..!

طلابنا بين التحصيلي والجامعات..!

عبدالرحمن المرشد
النيابة العامة تصفع أوكار الفساد

النيابة العامة تصفع أوكار الفساد

علي آل شرمة
جزاء سِنِمَّار!!

جزاء سِنِمَّار!!

وحيد بغدادي
التنمر الوظيفي!

التنمر الوظيفي!

عبدالغني الشيخ
يا وزارة السياحة.. لا تنسوا ابن دهمان!

يا وزارة السياحة.. لا تنسوا ابن دهمان!

بندر الشهري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا
فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة