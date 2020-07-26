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في ختام معسكره بأبها.. الأخضر الشاب يجري فحوصات طبية احترازية

اختتم المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 19 عامًا، اليوم الأحد، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في مدينة أبها، ضمن إطار برنامجه الإعدادي لبطولة كأس آسيا تحت 19 عامًا 2020 في أوزبكستان، المقرر انطلاقها منتصف أكتوبر المقبل.

وأجرى "الأخضر" اليوم مرانه على الملعب الرديف بمدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية طبّق خلالها المدير الفني الهولندي دامين هيرتوج تمارين تكتيكية متنوعة، بالإضافة إلى مناورة للوقوف على المستويات الفنية للاعبين.

من جهة أخرى، أجرى لاعبو ومنسوبو الأخضر الفحوصات الطبية لفيروس كورونا المستجدّ؛ تطبيقًا للبروتوكولات الطبية وضوابط الإجراءات المتبعة لعودة النشاط الرياضي في المملكة، وذلك بالتعاون مع المستشفى السعودي الألماني.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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في ختام معسكره بأبها.. الأخضر الشاب يجري فحوصات طبية احترازية
سبق

اختتم المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 19 عامًا، اليوم الأحد، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في مدينة أبها، ضمن إطار برنامجه الإعدادي لبطولة كأس آسيا تحت 19 عامًا 2020 في أوزبكستان، المقرر انطلاقها منتصف أكتوبر المقبل.

وأجرى "الأخضر" اليوم مرانه على الملعب الرديف بمدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية طبّق خلالها المدير الفني الهولندي دامين هيرتوج تمارين تكتيكية متنوعة، بالإضافة إلى مناورة للوقوف على المستويات الفنية للاعبين.

من جهة أخرى، أجرى لاعبو ومنسوبو الأخضر الفحوصات الطبية لفيروس كورونا المستجدّ؛ تطبيقًا للبروتوكولات الطبية وضوابط الإجراءات المتبعة لعودة النشاط الرياضي في المملكة، وذلك بالتعاون مع المستشفى السعودي الألماني.

26 يوليو 2020 - 5 ذو الحجة 1441
07:47 PM

في ختام معسكره بأبها.. الأخضر الشاب يجري فحوصات طبية احترازية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اختتم المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 19 عامًا، اليوم الأحد، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في مدينة أبها، ضمن إطار برنامجه الإعدادي لبطولة كأس آسيا تحت 19 عامًا 2020 في أوزبكستان، المقرر انطلاقها منتصف أكتوبر المقبل.

وأجرى "الأخضر" اليوم مرانه على الملعب الرديف بمدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية طبّق خلالها المدير الفني الهولندي دامين هيرتوج تمارين تكتيكية متنوعة، بالإضافة إلى مناورة للوقوف على المستويات الفنية للاعبين.

من جهة أخرى، أجرى لاعبو ومنسوبو الأخضر الفحوصات الطبية لفيروس كورونا المستجدّ؛ تطبيقًا للبروتوكولات الطبية وضوابط الإجراءات المتبعة لعودة النشاط الرياضي في المملكة، وذلك بالتعاون مع المستشفى السعودي الألماني.

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