روسيا.. نقل نافالني إلى المستشفى بعد إضرابه عن الطعام لـ3 أسابيع

إدارة السجون: سينقل إلى وحدة استشفائية للمدانين.. تناول الفيتامينات

قررت إدارة السجون الروسية، الاثنين، نقل المعارض الروسي أليكسي نافالني المضرب عن الطعام منذ قرابة 3 أسابيع إلى المستشفى، معتبرة وضعه الصحي "مُرضياً".

وقالت إدارة السجون في بيان، إن "لجنة أطباء قررت نقل نافالني إلى وحدة استشفائية للمدانين، تقع على أراضي معتقل رقم 3 في منطقة فلاديمير"، مضيفة أنه وافق على تناول الفيتامينات.